　26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.5ポイント高の3634ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4085.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3957.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3830.08ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3726.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3702.48ポイント　　25日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3650.99ポイント　　25日TOPIX現物終値
3634.00ポイント　　26日夜間取引終値
3609.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3595.19ポイント　　75日移動平均
3574.88ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3563.60ポイント　　5日移動平均
3557.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3447.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3319.69ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3260.93ポイント　　200日移動平均


株探ニュース