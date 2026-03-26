TOPIX先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.5ポイント高の3634ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4085.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
3957.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3830.08ポイント ボリンジャーバンド1σ
3726.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3702.48ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3650.99ポイント 25日TOPIX現物終値
3634.00ポイント 26日夜間取引終値
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3595.19ポイント 75日移動平均
3574.88ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3563.60ポイント 5日移動平均
3557.75ポイント 一目均衡表・転換線
3447.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3319.69ポイント ボリンジャーバンド3σ
3260.93ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4085.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
3957.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3830.08ポイント ボリンジャーバンド1σ
3726.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3702.48ポイント 25日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3650.99ポイント 25日TOPIX現物終値
3634.00ポイント 26日夜間取引終値
3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3595.19ポイント 75日移動平均
3574.88ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3563.60ポイント 5日移動平均
3557.75ポイント 一目均衡表・転換線
3447.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3319.69ポイント ボリンジャーバンド3σ
3260.93ポイント 200日移動平均
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