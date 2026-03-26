26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比13.5ポイント高の3634ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4085.27ポイント ボリンジャーバンド3σ

3957.67ポイント ボリンジャーバンド2σ

3830.08ポイント ボリンジャーバンド1σ

3726.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3702.48ポイント 25日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・基準線

3650.99ポイント 25日TOPIX現物終値

3634.00ポイント 26日夜間取引終値

3609.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3595.19ポイント 75日移動平均

3574.88ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3563.60ポイント 5日移動平均

3557.75ポイント 一目均衡表・転換線

3447.29ポイント ボリンジャーバンド2σ

3319.69ポイント ボリンジャーバンド3σ

3260.93ポイント 200日移動平均





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