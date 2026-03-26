26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比27ポイント安の715ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



811.50ポイント ボリンジャーバンド3σ

791.01ポイント ボリンジャーバンド2σ

770.53ポイント ボリンジャーバンド1σ

750.04ポイント 25日移動平均

741.48ポイント 25日東証グロース市場250指数現物終値

733.29ポイント 200日移動平均

732.00ポイント 一目均衡表・基準線

729.55ポイント ボリンジャーバンド-1σ

726.80ポイント 5日移動平均

715.00ポイント 26日夜間取引終値

713.92ポイント 75日移動平均

711.50ポイント 一目均衡表・転換線

709.07ポイント ボリンジャーバンド2σ

709.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

688.58ポイント ボリンジャーバンド3σ

684.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）





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