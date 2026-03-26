ガバッと羽織るだけ！【ニトリのN+】大人のおしゃれに推したい「セットアップ服」

ガバッと着て即サマ見えコーデが完成するセットアップ服を探すなら、【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】をリコメンド。上下の色みを揃えるだけで華やかなセットアップコーデが楽しめるブラウスやスカートは、単品で着回せる分、ワンピースとはまた異なる使い勝手のよさが期待できます。コーデがワンパターンになりがちという人こそ、この春はセットアップ服を買い足してみては？

ニュアンス感あるチェック柄ブラウスでシャレ見え

【N+】「かすりチェック柄プチハイネックブラウス」\2,990（税込）

かすれたタッチがアーティスティックなチェック柄のブラウス。オーソドックスなチェック柄とは異なるニュアンス感が大人コーデをシャレ見えさせてくれそうです。衿元にギャザーを寄せたプチハイネックはクラシカルな雰囲気を演出。袖口をシャーリングで絞ってふんわりとしたシルエットに仕上げているのも、大人の乙女心をくすぐります。

美しいラインでエレガントに装うフレアスカート

【N+】「かすりチェック柄フレアスカート」\3,990（税込）

ブラウスとセットアップでスタイリングできる、こちらのフレアスカート。「広がり過ぎないフレアーギャザーシルエットが着る人を選ばない」（公式ECサイトより）とのことで、落ち感のあるラインがコーデのエレガントな印象を高める一着です。ウエストの前部分はすっきりとしているおかげで、タックインもサマになりそう。カラーはブラックとライトイエローの2色が展開されています。

1枚で華やぐペイズリー柄のペプラムブラウス

【N+】「ペイズリープリント柄フレアブラウス」\2,990（税込）

カラーによって異なる配色を採用した、色とりどりのペイズリー柄が華やかなブラウス。繊細さを感じる柄のおかげでポップな印象になりすぎず、大人顔で着こなしやすいのが魅力です。裾は三角マチでフレアなラインを表現。短め着丈のペプラムシルエットも今っぽく、スリムなスカートからワイドパンツまで、個性豊かなボトムスとスタイリングを楽しめるはず。

スリット入りのセミストレートスカートで抜け感を

【N+】「ペイズリープリント柄スリットスカート」\3,990（税込）

上記のブラウスと同素材のボトムスとして、セミストレートシルエットのスカートが用意されています。上下セットで着れば、ワンピース風の主役級コーデが即完成。裾にスリットを入れることで、足元に軽やかな抜け感をプラス。長すぎない丈感も相まって、上品な印象をキープしやすいのが大人に似合うポイントです。カラーはライトブルーのほか、オレンジ・ピンクも要チェック！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ