アイドルグループ「miao」の元メンバーで、インフルエンサーの石田萌依がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。関西の名門大学と、料理の専門学校を同時に卒業したことを報告した。



【写真】白&ピンクの袴姿で卒業を報告した石田萌依 上品な着こなし！

石田は22日に「本日、立命館大学を卒業しました 同時に専門学校であるLe Cordon Bleuを修了しました」と報告した。Le Cordon Bleu（ル・コルドン・ブルー）は、1895年にパリで設立された130年以上の歴史を持つ料理菓子専門学校で、日本では東京と京都に校舎が置かれている。



続けて「東京での活動を両立しながら3拠点生活をしてなんとか卒業することができました」と学生生活について振り返り、「今日から正真正銘ニート またアイドル目指して頑張ります」と今後の目標についても記した。石田は「miao」でアイドル活動をしていたが、2024年5月に「自分の人生で新しい活動に挑戦したい」として同グループから卒業していた。



翌23日には「実は、幼稚園から18年ずーっと立命館だったんです」と告白。投稿には白とピンクの袴姿で卒業証書に当たる学位記を手に笑顔を見せる自身の写真も添えた。



この投稿にネット上では「立命館って幼稚園からあるんだ」「すごすぎる才女」「筋金入りのお嬢様だ」とコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）