吉本興業所属のピン芸人・いぜん（27）が24日、自身のX（旧ツイッター）で東京大学大学院を卒業したことを発表した。



【写真】卒業を報告した「いぜん」 万里の長城ぐらい脚ながっ！

いぜんは「安田講堂の前の記念撮影の列、 万里の長城よりなげぇよ！ みんな卒業できてめでてぇよ！」と卒業を報告。学位授与式（大学の卒業式）の会場前で、アカデミックガウンを身にまとい、ポーズを決める自身の写真も添えた。



この報告にネットでは「この人東大だったんだ」と驚く声や、「美人で頭いいのすごい 世の中不平等だ」「芸人として活動しつつ研究もしてたのすごすぎ」「マジの才女なんだろうな」と祝福の声が寄せられた。



いぜんは中国・北京出身のお笑い芸人。2019年に東京都立大学へ留学し、大学在学中にNSC（吉本総合芸能学院）東京校へ入学してお笑いの道に進んだ。都立大学を卒業後に、東京大学大学院に進学したことをSNSなどで明かしている。大学院では核融合反応について専攻していた。チャイナ服を着用し、フランクな語り口調で日本と中国の文化を交えた漫談を行うスタイルで人気を得ている。



（よろず～ニュース編集部）