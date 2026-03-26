リバプールFCウィメンのチームメイトが長野風花と清水梨紗を出迎えた

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、3月21日にAFC女子アジアカップ決勝でオーストラリアと対戦して1-0で勝利。

2大会ぶり3度目のアジア制覇を果たした。出場した選手達が各所属クラブに戻っていくなか、イングランドのリバプールFCウィメンに所属するMF長野風花とDF清水梨紗は、チームメイト達から盛大な祝福で出迎えられた。

リバプールFCウィメンは公式Xで「AFCアジアカップ勝者の帰還を特別な出迎え」と綴り、日本の国旗と笑顔の絵文字を付けた。そして一緒に投稿された動画では、チームメイトたちが日本の国旗を持って2人を出迎え、大歓声で迎えた。

金メダルを首から下げた長野と清水は入り口で笑顔を見せて、チームメイト達の歓迎に大喜び。チームメイト達が作った花道を通っていった。そして監督やチームメイト達と笑顔ではしゃいでいた。

SNS上では「シーズン再開前にチームの士気も高まっている」「サッカーは素晴らしい」「リバプール最高だな！」「おかえり、おめでとう！」「心温まる映像」「美しいチーム。大好き」「これ以上のチームはないね！」「こんなに祝福してくれるのか！」「日本より海外で有名な2人！ 日本の誇りです」「ウルウル来ました」といった感想が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）