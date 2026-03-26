当初今月末に開催される予定だったが、米国の対イラン戦争によって延期する案が議論されてきた米中首脳会談の開催時期が5月中旬に調整された。

米国ホワイトハウスのキャロライン・レビット報道官は25日（現地時間）の会見で、「ドナルド・トランプ大統領と習近平中国国家主席の待ち望まれていた会談が、5月14日〜15日に中国・北京で開催される予定であることをお知らせできてうれしく思う」と明らかにした。当初の計画より約6週間ほど遅れたことになる。

レビット報道官は続けて、「トランプ大統領とメラニア夫人は、今年後半に発表される日程に従い、習主席と彭麗媛夫人の答礼訪問をワシントンD．C．で主催する予定だ」と述べた。

トランプ大統領は当初、今月31日から来月2日まで中国・北京を訪問し、習主席と首脳会談を行う予定だった。しかし、先月28日から始まったイラン戦争後、トランプ大統領が中国に会談の延期を要請した。トランプ大統領は16日、イラン戦争に対応しなければならないとして、習主席との首脳会談を1カ月ほど延期してほしいと申し入れていると伝えていた。

レビット報道官は「トランプ大統領の訪中時期までにイラン戦争が終結すると予想されるか」という記者の質問に対し、「先に言及した通り、我々は常に（今回の戦争が）約4〜6週間ほどかかると予想してきた」とし、「計算すれば分かることだが、我々は期待している」と答えた。先月28日に始まった戦争が、もし当初の計画通り4〜6週間を要するとすれば、今月28日から来月11日までには締めくくられる可能性があるという計算になる。最近、イスラエルメディアであるワイネットは、米国が来月9日を戦争終結の目標日に定めたと報じていた。