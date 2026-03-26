米国がパキスタンを仲裁国としてイランに終戦のための15項目の提案を伝えたが､イランが｢戦争は我々の条件が満たされる時､（米国ではなく）我々の選択によって終わるだろう｣としてこれを拒否した｡ホルムズ海峡に対する法的権利の認定などを含む5つの条件を逆提案しながらだ｡当面､交渉で優位に立つための駆け引きが続くものとみられる｡

25日（現地時間）､イラン国営プレスTVによると､イラン政治･安保高位当局者は､米国が複数の外交ルートを通じて交渉を試み提示した提案は｢過度であり､戦場の現実とかけ離れたもの｣と述べた｡また｢イランの防御作戦は要求が満たされるまで継続されるだろう｣とし､敵に｢強力な打撃｣を加えると強調した｡

続いて､▷攻撃と暗殺の完全中断 ▷戦争再発防止のための具体的な保証 ▷戦争被害に対する明確な賠償 ▷地域内のすべての戦線および抵抗勢力に対する交戦終了 ▷ホルムズ海峡に対するイランの主権認定−−の5大条件を提案した｡特に海峡の統制権を｢自然的･法的権利｣と規定し､これを相手方の約束履行を担保する核心要素として強調した｡イランはこのような条件が受け入れられる場合にのみ休戦を検討できるという立場を仲裁国に伝えたという｡

ただし､イランが政府の公式立場発表ではなく､匿名の当局者が国営メディアに該当内容を知らせる形で米国の終戦交渉を断ったのは､多少の余地を残したものとも受け取れる｡特にこれはプレスTVの英文放送を通じて報じられた｡米国と西側を念頭に置いたメッセージ発信だといえる｡

これに先立ち23日､｢5日間の発電所空爆を猶予する｣と発表したドナルド･トランプ米国大統領は24日､｢イランが莫大な金額に達する非常に大きなプレゼントをくれた｣とし､具体的な内容については｢ホルムズ海峡の輸送に関連したもの｣と述べた｡

米国はトルコ（テュルキエ）･エジプト･パキスタンなど地域の仲裁国とともに､早ければ26日にもハイレベル会談を打診中だった｡米国は､▷イランの3大核施設の解体 ▷ウラン濃縮の中断 ▷弾道ミサイル開発の中断−−など15項目の条件を提案していた｡

◇米国防総省､THAAD（高高度防衛ミサイル）生産4倍に増やす…最精鋭空挺師団2000人中東派遣

トランプ大統領はこの日｢イランのプレゼント｣に言及し､｢我々がまともな人々を相手にしているという点は意味がある｡新しい集団が生まれた｡これは事実上の政権交代だ｣とも述べた｡今月5日の時点でさえ､米国がイランの次期リーダーシップ選出に積極的に関与し､そうでなければイランといかなる合意もしないと強調していた｡

そうしたトランプ大統領がイラン内で可視的な体制変化の兆しがない状況でも政権交代が行われたとしたのは､終戦に向けた出口戦略だという解釈が出ている｡

イランがハイレベル会談を調整している最中に拒絶の意思を明らかにしたのは､こうしたトランプ大統領の策略には乗らないという意志を示したと解釈することができる｡特にホルムズ海峡に対する権利認定を要求し始めたのは､これを交渉で主導権を確保できるカードとして積極的に活用するという宣言にほかならない｡

米国は交渉失敗など事態悪化の可能性に備えている｡米国防総省はこの日､陸軍最精鋭の迅速対応部隊である第82空挺師団の兵力約2000人を中東に派遣したとニューヨーク･タイムズ（NYT）が報じた｡第31海兵遠征隊所属の約2500人と第11海兵遠征隊の2200人も現在､中東に向かっている｡

米国防総省は25日､防衛関連企業のロッキードマーチン､BAEシステムズと協力し､｢THAAD（高高度防衛ミサイル）の迎撃ミサイルと迎撃用誘導体の生産量を4倍に増やす｣とも発表した｡