「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.少年院の子ができて、普通の子ができないことってありますか？

――田丸さんの書き方講座では、小学校から高校、企業研修などでも実施されていると伺っていますが、その中には少年院でも実施しているとお聞きしました。少年院の子はできていて、普通の子ができていない、みたいなことってありますか？

少年院の子が身につけている「意外な力」

田丸雅智氏（以下、田丸）：資質ということではなくて環境の話にはなりますが、ありますね。人の話を聞くことです。

少年院は更生施設なので、当然「言うことを聞かないといけない」度合いが強い。反抗すれば指導が入るし、ルールがあります。

だから、姿勢として「まず聞く」が身についているんです。

――たしかに、特に小さい頃だと、周りの環境に左右される度合いが大きい気がします。思春期だと特に、友人やクラスメイトといった人の目があるほど、真面目に向き合うのが恥ずかしいと思って態度に出してしまいますよね。学力以前の問題がある感じはします。

田丸：そう、理解力や学力の話とは別なんです。

基本姿勢として、「型を守る」「制約に沿う」ができる。

皮肉なんですけど、それって創作のジャンプに必要な「ちゃんと聞く」「制約に答えようとする」「素直に取り組む」とつながるんですよね。

制限の中で育つ「もう1つの力」

田丸：もう一つよく聞くのは、少年院の子は活字に親しむ子が多いということ。

娯楽が少なくて、テレビも時間が決まっているから、新聞を読む子もいるし、本を借りて読む子も多い。

少年院で読書に目覚めた、という話もあります。

やや飛躍しますが、「自由で、何でもあり」が成長につながるとは限らない。

ある程度の制限や負荷が、成長に必要な場合もある、というのは考えさせられますね。

――『小学生でもできる言語化』には、以下のような少年院の子どもたちのエピソードも出てきますが、何かを身につけるために重要なのは、才能や能力よりも、素直に人の話を聞いたり、人と向き合う姿勢かもしれませんね。

少年院での講座では、言葉にするよりさらに手前、取り組む前から「できません」と言ってそもそもペンを持ってくれないような方もいます。



反抗的ということではなく、本当にできないと心から思っているような感じです。



また、ペンは持ってくれたとしても、言葉がまったく出てこずに固まってしまう方もいます。



そして、まずは言葉を出してもらうために、ぼくから「好きな生き物はいますか？」「好きな食べ物はありますか？」などと聞いてみても、「いません」「ありません」と返ってきたり、「今、この部屋で目につくものはありますか？」と聞いてみても「分かりません」と返ってきたりします。



もはや、言葉にするのが苦手というのを通り越してしまっているような印象です。



ところが、そんな方でも粘り強くやり取りを重ねていくと、少しずつ言葉にしてくれるようになっていきます。

――『小学生でもできる言語化』より

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）