「相手の立場で考えられる人」の親が教えていた、たった1つの習慣
「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。
「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。
本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中から「友達に優しくしよう」という項目を取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
鍵は「自分で動けるか」
「相手の立場で考えられる人」、「考えられない人」かは、初対面のときにすぐわかるものである。
違いは、たったひとつだ。“自分から動けるかどうか”である。
私は、人と打ち解けるまでに時間がかかるタイプだ。
だから、初対面の場が苦手だった。
大学生のときの新歓コンパでも、輪の中に入れずにいた。
その場にいたほとんどの人は顔見知りで、私だけが完全に一人だったからだ。
どうすればいいかわからず、ただ立ち尽くしていたとき、
ひとりの人が声をかけてきた。
「大丈夫？まだ誰も知らないよね？」
その一言で、場の空気が変わった。
周囲もそれに気づき、もう一度自己紹介が始まり、私は自然と輪に入ることができた。
この人は、特別なことをしたわけではないが、“自分から動ける”人だったといえるだろう。
多くの人は、相手の状況に気づいていても、誰かが声をかけるだろう、余計なことかもしれないと考えてしまう。そして、何もしない。
一方で、相手の立場で考えられる人は違う。気づいた瞬間に、行動に移す。
この差が、そのまま人間関係の差になるものだ。
友達にやさしくしよう
この習慣は、子どものころから身につけることができたら、とても良いことである。
小学校入学前後に身につけておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』には、「ともだちにやさしくしよう」という項目がある。「周囲の人とどう関わればいいのか」が、具体的に紹介されている。
「ねえ、いっしょに あそぼう！」
・ともだちの いいところを ほめよう。
「うわあ、 おりがみ じょうずだね！」
・ありがとうの きもちを つたえよう。
「かさに いれてくれて ありがとう！」
・あかるい えがおだと すてきだよ。
「また あしたね！」
（『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』p.123より引用）
とくに、「じぶんから こえを かけよう」というのは、大人でも難しいことだ。
多くの人は、空気を壊したくない、自分が間違っているかもしれないと思い動けない。
だが、その一瞬の迷いこそが、
「相手の立場で考えられる人」と「考えられない人」を分けている。
子どものうちから、「周囲の人に、手を差し伸べる練習」をしておきたいところだ。