●朝から晴れる予想。日中は雲のほとんどない快晴のところも

●日中の最高気温は20度に達するところも多く、再び春本番の陽気に

●雨上がりの晴天で、ヒノキ花粉が非常に多く飛散するおそれ。入念な対策を



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昨夜はまだ県の中部や東部を中心に雨雲が掛かっていましたが、この時間にかけて雨は止み、徐々に晴れ間が広がってきています。





きのう25日(水)の雨の原因となった低気圧や前線は、これからさらに日本の東へと遠ざかる予想です。

代わりに大陸方面からは高気圧が張り出し、きょう26日(木)は安定した空模様が続く見込みです。





日中の最高気温は20度に達するところも多く、広く4月中旬から下旬並み。きのう25日(水)より一段と暖かさが増し、きょう26日(木)は再び春の陽気が戻ってくる見込みです。

雨で足踏み状態となったサクラ開花も、きょう26日(木)の日ざしの温もりで一気に生長を加速させてくれそうです。





一方でサクラの花が咲き進むこの時期から気を付けたいのが、ヒノキ花粉です。スギ花粉の飛散は落ち着いてきましたが、これからはヒノキ花粉の飛散ピークの時期で、ここ数日でも結構な量が観測されているところもあります。

週末にかけて晴れ間が続くため、ヒノキ花粉の飛散が多くなる見通しです。花粉症の方には辛い季節が続きますが、まだ対策をしっかり行いましょう。







朝のうちは山間部中心にやや雲が目立つものの、日中は雲のほとんどない快晴のところが多くなりそうです。





あす27日(金)は当初の見通しより、気圧の谷の雲が県内を離れて通過する可能性が高くなってきました。

週末にかけても比較的天気は安定しますが、週が明けるとしばらくぐずついた空模様が続く予想です。

日ざしは控えめでも気温は高めの日々で、サクラの開花もいっそう加速していく見通しです。





花粉情報です。

雨上がりの晴天で、ヒノキ花粉が非常に多く飛散する予想です。入念な対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）