サン・レーオ要塞の「落城」、廃教皇ヨハネス12世に利用された「ローマ人」…「反乱」に揺れたローマの10日間

ヨーロッパ随一の強国は、ひとりの男によって作り上げられた。その名は神聖ローマ帝国初代皇帝・オットー1世。欧州を席巻した苛烈な王の生涯は、戦いの軌跡だった。身内からの反乱にイタリア遠征、そして強敵ハンガリーとの戦争。彼はいかにして数多の勢力を下し、その地位を固めていったのか。

オットー1世の生涯を辿れば、中世ヨーロッパが見えてくる。ドイツの源流・神聖ローマ帝国の歴史を綴った『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』から一部抜粋・再編集してお届けする。

『ドイツ誕生 神聖ローマ帝国初代皇帝オットー1世』連載第58回

『一向に現れない教皇、オットーが下した厳しい「裁き」…ローマで起きた“前代未聞”の「弾劾裁判」とは』より続く。

サン・レーオ要塞の落城

963年12月、ベレンガーリオ夫妻が立て籠もっていたサン・レーオ要塞がついに落城した。ベレンガーリオ夫妻はバンベルクに移送され、ベレンガーリオは966年8月に死去するまでここに軟禁されることになる。ウィラは尼となり、残された2人の娘は皇妃アーデルハイトが引き取り、養育することになった。

サン・レーオ要塞の落城により、北イタリアの要塞のほとんどがオットーの手に落ちたので、オットーは東フランク軍の本隊を帰郷させることにした。

すると廃位された教皇ヨハネス12世はチャンスとばかりに、ローマからの逃亡の際に持ってきたサン・ピエトロ大寺院の莫大な宝物を餌に、当時ローマを牛耳っていたローマ貴族とそれに連なるローマ市民に反乱をけしかけた。

ここでいうローマ市民とは無論、都市の中に土地を所有することが許されている富裕層のことを指す。中世の都市は周りを堅固な市壁で取り囲まれた城塞都市である。この城塞に住む資格と権利がある人々を「市民」という。ドイツ語でビュルガー、フランス語でブルジョワである。彼らは近代的な意味でのブルジョワの前身といってもよい。つまり名望家たちである。

一方、貴族や名望家たちに仕える人々、商工業の雇人、職人、都市の発展により増えてきた都市雑業にありつくために近郊から流れ込んできた都市難民等々は、都市の住人ではあったが決して「市民」ではなかった。それゆえ、「名もなき市民」とは中世では存在しなかったのである。彼らは「人にあらず」の扱いを受けていた。そこで、以降、貴族と「市民」をローマ人と呼ぶことにする。

ローマ人たちの反乱

さてローマ人たちは964年1月3日、廃教皇ヨハネスがちらつかせる餌に釣られて反乱を起こした。彼らはオットーと新教皇レオ8世を逃すものか、とテヴェレ川にかかるいくつかの橋を馬車で塞ぐという用意周到さを見せるが、オットーは歴戦のつわものである。反乱者の動きはすべて織り込み済みで、残った軍勢で、リウトプランドによれば鷹が鳥の群れを追い立てるように、反乱をあっさり鎮圧する。

反乱者たちは翌日には100人の人質を差し出しオットーに詫びを入れる。オットーは人質を教皇レオ8世に引き渡す。レオ8世はローマ人の受けを狙って人質全員を解放する。しかしこの人気取りがまもなく仇となって帰ってくる。

1月11日、オットーはアーダルベルトを捕獲せんとローマを後にして北へ向かった。追跡に時間がかかった。アーダルベルトの支持勢力の抵抗があったからである。しかもアーダルベルトはまたしてもコルシカに逃げ込んでしまった。

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