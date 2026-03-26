「初めて自由投票で誕生したドイツの市長」のお墓が存続の危機に…”20年単位”で墓地の契約を更新するドイツ人が考えた「無常な死生観」

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第102回

『ドイツ人が新たに選択した埋葬法は「完全に土に還る」方法だった…環境保護を重要視するドイツ人に流行りの「堆肥葬」とその障壁』より続く。

日本でも「ムスリム墓地」の必要性

お墓には「スペースが必要」という問題もあります。

難民や移民が多いドイツにはトルコ系住民が約300万人おり、その多くがイスラム教徒です。他にもシリア人やアフガニスタン人など「ドイツで暮らすイスラム教徒が多い」ため、自然な流れでイスラム教徒用の墓地が作られています。

日本でも今後、インドネシアなどイスラム教の国から労働者が多く来ると予想されていますが、彼らが「日本に住む」だけでなく「日本で死ぬ」時のことも考えなければいけません。日本でもイスラム教徒用の墓地の新設について真剣に考える時が来るのではないかと、私は考えています。

元市長のお墓でも存続の危機に

第13回でも紹介した私の友人、タニアさんの父方の祖母エーデルガルト・カウフ（Edelgard Kauf）さんは、ベルリンの壁の崩壊後、1990年から94年までビッターフェルト（Bitterfeld）の市長をしていました。96年に52歳の若さで亡くなり、当時9歳だったタニアさんもお葬式に参列しています。

ドイツのお墓は一部「賃貸」形式です。つまりお墓を「何年から何年まで借りる」という契約（Ruhefrist）の形を取っており、多くは「20年契約」です。祖母の契約が切れそうになった時、墓の管理者から、「契約を延長するか」について、連絡があったそうです。家族は迷いましたが、祖母は公人でした。

「旧東ドイツだったビッターフェルトにおいて、初めての自由投票で誕生した市長」であること、「壁が崩後した後の市政をまとめた功績」によって、市がお墓を残すことになりました。

祖父は祖母の死の2年後に再婚し、相手の女性と共に入るお墓を別に買っています。

つまり、もし、タニアさんの祖母が公人でなかった場合、契約を延長せずに「おしまい」にする可能性もあったわけです。

「賃貸」形式のお墓はドライ？

「お墓は亡くなった人が永遠に眠る場所」という感覚が強い人にとって、「賃貸契約を延長する・しない」のシステムは「ドライ」に感じられるかもしれません。でも私は「20年」という期間は現実的だと思いました。

お墓といえども、故人のことを知っている人、故人のことを定期的に思い出す人がこの世にいなければ、形が残っても忘れられてしまいます。なぜならお墓は「残された人たち」が故人を偲ぶ場所でもあるからです。

賃貸制のお墓の場合、亡くなった20年後に契約を延長しないと決めても、全部がなくなってしまうわけではありません。現実的なことを書くと、確かにかつてお墓があった場所には「ほかの人が入る」ことになりますが、故人の氏名と生年月日、その人へのメッセージを書いたものを、他の家族や親戚の墓石があるところに残すことができます。

まだ30代のタニアさんは、自分のお墓について深く考えておらず、こう語ります。

「私がもしも若くして旅立った場合、自分の死後、配偶者にどんな出会いがあるかわからないでしょう？ かなり歳を取って亡くなったとしても、その時子どもがどうなっているかは、もっとわからないと思う。だから、予め自分のお墓などについて『がんじがらめ』になって決めるのはあまり現実的なことではないのかもしれない」

こうして考えてみると、ドイツの「期間限定・賃貸の墓のシステム」も一つのヒントのような気がします。

「永遠」というものは、墓という形ではなくても、人の心の中にあれば良いと、私は感じました。

『「エリトリア出身の難民女性」が日本のマンションで「孤独死」…「国籍」も「宗教」も違う友人たちで開催した明るく自由な“お別れ会”』へ続く。

【つづきを読む】「エリトリア出身の難民女性」が日本のマンションで「孤独死」…「国籍」も「宗教」も違う友人たちで開催した明るく自由な”お別れ会”