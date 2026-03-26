山口組・弘道会に際立つ「破門・絶縁した者に対する徹底した冷酷さ」の実態

かつて20万人もの構成員を擁した暴力団。

覚せい剤の輸入や賭博、みかじめ料の徴収で莫大な収益を上げ、1980年代の年間収入は推計8兆円に達したと言われる。だが平成に入って以降、暴対法の制定や警察の行き過ぎた捜査、メディアによる批判的な報道が原因となり、暴力団は衰退の一途をたどってきた。

では、暴力団が社会から消えていくことは、我々一般国民にとって「良いこと」だけなのだろうか？しばし「必要悪」として語られてきた“やくざ”の実態を、『やくざは本当に「必要悪」だったのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

【前編を読む】6代目山口組・郄山清司前若頭が「15億円の保釈金を翌日に支払い」から見えるその実像

弘道会以外は使い捨て要員

郄山は現場指揮官としては極めて優秀と思われる。しかし、人事においては子飼いの組員だけを信用し、上の位に取り立てていく。具体的には郄山組出身者を重んじ、弘道会の組員全体をえこひいきなく、公正に判断はできない。まして弘道会以外の山口組直参であれば、誰も信用せず、すべて使い捨て要員にすぎない。中国の習近平と同じである。

弘道会以外の他の山口組直系組に対しては、利用することはあっても心底、心を開くことがない。極論すれば、郄山にあって他の組（郄山組以外の組）は身内でなく敵なのである。

2010年末、弘道会の若衆と舎弟併せて2人が相継いで自殺する事件が起きた。

同年12月、弘道会の若衆、村松組・村松功組長が名古屋市千種区の路上に駐車する車に乗り込み、後部座席に座ると、突然「これから死ぬ」と言い出した。居合わせた組員が「何をおっしゃる」と引き留めたが、村松組長は拳銃を取り出し、銃口を自分の頭に押し当てて引き金を引いた。即死である。

村松組長はなぜ自殺したのか。生前、村松組長と親しかった知人が背景を語る。

「村松組長はもともと導友会の幹部だったが、90年代に導友会は弘道会の傘下に入った。村松組長は導友会とは別に弘道会の直系若衆に取り立てられた。リーマンショックの前まで奥さんを社長に（株）甲英という人材派遣会社を経営し、トヨタやデンソーに500人もの工場労働者を派遣していた。一時はかなりのカネを握り、金融業や裏カジノにまで手を広げていた。

数年前、脳梗塞を発症した後、体調が優れず、ノイローゼ気味になった。村松組長は弘道会の幹部に『弘道会を辞めたい』と申し出たが、本部は『そういうことなら、今まで稼いだものを全部置いてから出ることだ』と言い渡した。これでは稼いだカネはもとより、今まで築いてきた会社や店まで全部捨てることになる。さすがに踏み留まったが、ずっと弘道会に在籍することに苦痛を感じていたはずだ。

自殺の原因について弘道会はノイローゼを挙げているが、実際は村松組長が再び『辞めたい』と言い出すと、前回同様に『全部置いていけ』と命じられたからだ。それを苦に自ら命を絶った」

破門した者に対する徹底した冷酷さ

村松組長が弘道会を辞める場合は、弘道会が村松組長を破門する形をとる。しかも弘道会の破門、絶縁した者に対する冷酷さは徹底している。

弘道会の元組員が言う。

「破門になったいうんは組織を裏切ったからだ。そんな者になぜうまい飯を食わせる必要がある？と弘道会は考えている。山口組でも他の組なら、破門されても、いつか解けるってことがある。だから若い者は破門を格別怖がっちゃいない。

しかし弘道会はちがう。破門されたからには徹底的にやられる。まして警察とつるんだことで破門された日には、命の保証さえない」

村松組長は進むも退くもならず、ついに死を選んだにちがいない。

もう一人は弘道会の舎弟に収まっていた佐々木一家・山本岩雄総長である。山本総長はかつて弘道会の本部長をつとめたこともある大幹部。佐々木一家はもともと郄山若頭の出身団体である弘田組系佐々木組の流れを汲む。弘道会内の名門である。同年12月、午前9時半ごろ名古屋市千種区自由ケ丘の墓地、初代佐々木組・佐々木康裕組長の墓前でこめかみを拳銃で撃ち抜き、自殺した。

佐々木一家に近い関係者が語る。

「最近、佐々木一家の若頭に就いたのが、出所したばかりの郄山組（当時は竹内照明組長）幹部だった。出所したばかりだから、カネ集めが思い通りにいかず、佐々木一家の資金力はどん底に落ちていた。にもかかわらず弘道会本部は次々上納金を言い立ててくる。山本総長はカネ集めに苦労し、噂では自殺の数日前、同じ郄山組系の一家から3000万円ほど借りたともいわれている。

山本総長はよほどカネの苦労でウンザリしていたのか、『この際、佐々木一家の総長も弘道会も辞めたい。いっそ破門にしてくれんか』とたびたび本部に申し入れていた。

カネがらみで自殺したという点では、山本総長も村松組長と同じ。2人ともカネに殺された」

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