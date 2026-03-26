日米「共同備蓄」構想に先立つこと20年…安倍官邸と経産省が中東諸国と実現させてきた「原油の共同備蓄」の実態

第一次安倍政権の頃から

高市早苗首相の訪米（3月18〜21日）でドナルド・トランプ大統領との日米首脳会談（米東部時間19日午前11時37分から1時間33分間、ホワイトハウスの大統領執務室で行われた）を通じて、新たに分かったことがある。

高市氏が事あるごとに「安倍首相の政策を継承・発展させるのが私の使命である」と述べるのには、それなりの理由と根拠があると、今回、筆者は改めて思い知った。

いきなりだが、先ずはほぼ20年前の第1次安倍晋三政権時代に想いを馳せていただく。筆者が取り上げるのは2007年当時の経済産業省・資源エネルギー庁の陣容である。

経済産業省：甘利明大臣以下、北畑隆生経産事務次官（1972年旧通産省入省）、飯田祐二大臣官房秘書課人事企画官（後に事務次官・現首相政務秘書官＝88年）、資源エネルギー庁：望月晴文長官（後に事務次官・73年）、嶋田隆資源・燃料部政策課長（後に事務次官・82年）、保坂伸同部石油・天然ガス課長（後にエネ庁長官・87年）、高田修三同部石油精製備蓄課長（86年）、柳瀬唯夫電力・ガス事業部原子力政策課長（後に経済産業政策局長・84年）、香山弘文同部核燃料サイクル産業課長補佐（現首相事務秘書官・95年）――

次に、前年9月に発足した安倍内閣下の首相官邸ラインナップと閣僚をみる。首相政務・事務秘書官5人のうちの1人が経産省から出向した今井尚哉氏（現内閣官房参与・82年）である。

ちなみに今井氏は06年7月人事で日本機械輸出組合ブラッセル事務所長からエネ庁資源・燃料部政策課長に転じたばかりだった。つまり07年当時の当該課長である嶋田氏の前任者が同期の今井氏という因縁がある。

その今井氏が官邸に引き上げたのが、米国留学から戻ったばかりの佐伯耕三首相事務秘書官補（後に首相事務秘書官・現内閣広報官＝98年）。世耕弘成首相補佐官（第3次政権で経産相・現衆院議員＝元参院自民党幹事長）も安倍官邸にいた。

さて、登場人物は概ね出揃ったので本題に入る。

日本国内の石油タンクを利用

今回の高市首相訪米でプロ筋が高く評価した対米協力プロジェクトの「目玉」の一つが、米アラスカ州原油（産出量47万バレル／日）の増産分を日本に運び、国内の石油タンクに貯蔵する日米共同備蓄構想である。

07年当時の嶋田・高田両エネ庁課長コンビは、日本とサウジアラビア国営石油会社アラムコとの間で沖縄県うるま市の石油タンクを活用したサウジ原油の共同備蓄を実現した。今流に言えば、産油国との戦略的なパートナーシップ構築を目指すために、産油国サウジアラビアと連携するプロジェクトとしての日本国内の石油タンク利用の共同備蓄構想だ。

この産油国との共同備蓄計画はその後も、アラブ首長国連邦（UAE）と鹿児島県喜入町、クウェートと新潟県聖籠町の石油貯蔵基地で共同備蓄（各７日分）を継承し、今日に至る。

これまでは中東原油に限定されていたが、このアラスカ州原油の共同備蓄案は原油増産規模にもよるが、実現すれば供給元の多角化という経済安全保障の観点からも極めて重要である。

続く後編記事『約20年前の手法をアレンジ…日本と米国がアラスカ産原油「共同備蓄」構想に至った理由』では、日米が合意した「共同備蓄」の背景に迫る。

【つづきを読む】約20年前の手法をアレンジ…日本と米国がアラスカ産原油「共同備蓄」構想に至った理由