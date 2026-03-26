[新連載] 名曲が生まれた街、パリを歩く　～エディット・ピアフ　Sous le ciel de Paris 【まいにちフランス語】

2026年度のテキスト『まいにちフランス語』では、新連載「聴いて、歩いて、パリの歌」がスタート。フランス在住の日本人ふたり組ユニット、トリコロル・パリさんがパリを舞台にした1曲を取り上げ、歌詞に登場するスポットや歌にまつわる話を素敵な写真とともに紹介します。



連載第1回を飾るのは、「Sous le ciel de Paris／パリの空の下」。エディット・ピアフら多くの歌手に愛された、日本人にもなじみのあるのシャンソンの名曲です。

Sous le ciel de Paris／パリの空の下

発表年：1951年

作詞：Jean Dréjac

作曲：Hubert Giraud

エディット・ピアフ（1915ー1963）



『パリの空の下』は、いわゆる「シャンソン」の 代表曲の一つです。このような懐メロに思い入れが少ない世代のフランス人でも、知らない人はいない定番と言えるでしょう。元は映画『巴里の空の下セーヌは流れる』（1951年）の挿入歌で、後にピアフやジュリエット・グレコなど名歌手たちに歌われ、パリを象徴する一曲となりました。



歌詞には、サン= ルイ島やノートル= ダム大聖堂、ベルシー橋などセーヌ川沿いの風景を舞台に、恋人たちや哲学者、音楽家など、パリに生きる人々の喜びや悲しみが描かれています。この曲の中の「パリ」は、そんな人々を見守り、慰め、ときには少し意地悪もする、人間的で魅力的な存在として表現されています。



たとえ歌詞の意味がわからなくても、古き良き時代のダンスホールを思わせるワルツのリズムと、アコーディオンのロマンティックな音色が、聴く者をパリの空の下へといざなってくれる名曲です。



サン=ルイ島

シテ島の隣に浮かぶサン=ルイ島は、パリの真ん中にありながら小さな村のような雰囲気が魅力。セーヌ川沿いの美しい風景も楽しめる。

ベルシー橋

パリ12区と13区を結ぶベルシー橋。東のベルシー地区はかつてワイン倉庫街で、現在はその建物を利用してショッピングモールになっている。

写真・文 トリコロル・パリ

在仏の日本人ふたり組（荻野雅代・桜井道子）。2010 年にフランス情報サイトを立ち上げ、独自の目線でフランスの素顔を発信している。『フランスの変わらないもの、変わっていくもの』（大和書房）、『明日、パリを歩くなら』（自由国民社）など著書多数。監修に『まいにちふれるフランス語手帳 2026』（白水社）がある。 tricolorparis.com Instagram : @tricolorparis



◆『まいにちフランス語』2026年4月号「聴いて、歩いて、パリの歌」

◆写真・文 トリコロル・パリ



