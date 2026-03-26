天皇家の長女・愛子さまは哀悼の念を胸に手を合わせると、そっとまぶたを伏せられた──3月11日、発災から15年の節目を迎えた東日本大震災。天皇ご一家は節目に際し、お住まいの御所でそろって黙祷を捧げられた。

【全身を見る】サムライブルーカラーで試合を観戦された天皇両陛下と愛子さま

「愛子さまはこの春、東日本大震災の被災地に初めて足を運ばれます。両陛下の被災地ご訪問に同行される形で、3月下旬に岩手・宮城両県を、そして10日ほどの間を置き、4月上旬に福島県をご訪問。現地では復興状況を視察されるほか、被災者と直接言葉を交わされる予定です。

ご出発に先立ち、ご一家は3月12日、復興庁の事務次官を御所に招き、被災地の現状や課題についてご進講を受けられました。愛子さまはメモを取りながら、熱心に説明に耳を傾けられていたそうです」（宮内庁関係者）

初の被災地ご訪問に向け、目下準備に心を砕かれている愛子さま。いま国会では、そんな愛子さまの将来にかかわる議論が重大局面を迎えている。

先の衆院選で「国の根幹にかかわる重要政策の大転換」を訴え、皇室典範の改正に強い意欲を示してきた高市早苗首相。3月16日に行われた参院予算委員会での質疑で、「女性天皇」の可能性に言及した。

「高市首相はこれまで『私は女性天皇に反対する立場ではありません』と明言し、父方に天皇の血を引く"男系の女性天皇"は否定しない立場を取ってきました。近年の世論調査では国民の6割から9割が女性天皇に賛成しています。

こうした背景を踏まえ、立憲民主党の蓮舫議員が"現行制度では認められていない女性天皇が、今後の皇室典範改正によって認められることになるのか"との質問を繰り出すと、高市首相は"認められません"と、きっぱりと言い切ったのです」（皇室ジャーナリスト）

高市首相はさらに、"悠仁さままでの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない"と強調。保守層が譲れない一線とする「男系男子での皇位継承」への強いこだわりをにじませた。

「高市首相が女性天皇の実現"拒否"を表明した2日後の3月18日には、衆参両院の正副議長が会談。皇室典範改正へ向けて国会での意見を取りまとめるため、4月以降に与野党による全体会合を開く方針が決まり、関係者の間では、"いよいよ改正が実現しそうだ"との声が高まっています」（前出・皇室ジャーナリスト）

これまで議論されてきた改正案のうち、実現が確実視されているのが、衆院選で自民党の選挙公約で"第一優先"と明記された「旧皇族の養子案」だ。

「養子縁組によって、"男系の血"を受け継ぐ旧皇族の男子を皇籍に復帰させるという案です。候補となりうる方は10人ほどいるとみられていますが、目下、宮内庁が対象者に対して水面下で聞き取りを行い、しかも会談の内容については箝口令を敷いているとの話も漏れ聞こえてきます。

実現すれば、数ある宮家の中でも、上皇さまの弟である常陸宮さまのもとに、優先的に養子として入ることが想定されている。一方、愛子さまをはじめ女性皇族方の将来については、明確な道筋は示されていません」（前出・皇室ジャーナリスト）

将来を運命づける議論が着々と進められる中、愛子さまの活躍は続く。2回にわたる被災地ご訪問に、"欧州の顔"とも評されるリーダーとの対面、そして大勢の客人をもてなす園遊会-激動の春を前に、プリンセスの不屈の覚悟がにじむ。

揺れ動く愛子さまの未来── 一方で、天皇ご一家の絆と結束は固い。

「3月8日には、野球の国際大会WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）ご観戦のため東京ドームへ。野球の天覧試合は60年ぶりとなりました。そもそも、天皇陛下が"国対国"の形を取るスポーツの国際試合を観戦されるのは珍しい。国家の威信を国外に示す、"国威発揚"とも受け取られかねないからです。

平成の時代、野球の国際試合で天覧試合が一度も行われなかった要因の一つに、この観点があったのかもしれません。しかし、こうした懸念が吹き飛ぶほど、現在の愛子さま人気は絶大です。両陛下に愛子さまが加わり公の場にお出ましになることで、幅広い世代に皇室とのつながりを感じてもらう──こうした形は、いま着実に確立されつつある"令和流"の在り方でしょう」（前出・宮内庁関係者）

※女性セブン2026年4月9日号