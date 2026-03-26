「조공（チョゴン）」の意味は？好きになるといろいろあげたくなっちゃう！【韓国語クイズ】

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K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「조공（チョゴン）」の意味知ってる？

「조공（チョゴン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、発音から漢字表記を考えてみて！

いったい、「조공（チョゴン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「朝貢」でした！

「조공（チョゴン）」は、ファンが好きなアイドルに対して、プレゼントを贈ることを意味しています。

外国の使いが朝廷に貢ぎ物をする「朝貢」から転じて、使われるようになった言葉です。

ちなみに、アイドル本人にプレゼントを贈る以外にも、ファンクラブが指揮をとり、スターの名義でお米やプレゼントを寄付することもありますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》
・『韓ドラLIFE』
・『コネスト』

ライター Ray WEB編集部