「조공（チョゴン）」の意味は？好きになるといろいろあげたくなっちゃう！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「조공（チョゴン）」の意味知ってる？
「조공（チョゴン）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、発音から漢字表記を考えてみて！
いったい、「조공（チョゴン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「朝貢」でした！
「조공（チョゴン）」は、ファンが好きなアイドルに対して、プレゼントを贈ることを意味しています。
外国の使いが朝廷に貢ぎ物をする「朝貢」から転じて、使われるようになった言葉です。
ちなみに、アイドル本人にプレゼントを贈る以外にも、ファンクラブが指揮をとり、スターの名義でお米やプレゼントを寄付することもありますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『韓ドラLIFE』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部