「조공（チョゴン）」の意味は？好きになるといろいろあげたくなっちゃう！【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



「조공（チョゴン）」の意味知ってる？

「조공（チョゴン）」という言葉を聞いたことはありますか？ ヒントは、発音から漢字表記を考えてみて！ いったい、「조공（チョゴン）」はどういう意味なのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「朝貢」でした！ 「조공（チョゴン）」は、ファンが好きなアイドルに対して、プレゼントを贈ることを意味しています。 外国の使いが朝廷に貢ぎ物をする「朝貢」から転じて、使われるようになった言葉です。 ちなみに、アイドル本人にプレゼントを贈る以外にも、ファンクラブが指揮をとり、スターの名義でお米やプレゼントを寄付することもありますよ。 あなたはわかりましたか？ 覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！ ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

・『韓ドラLIFE』

・『コネスト』



ライター Ray WEB編集部