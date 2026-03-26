「保護から5日目」鳴き続ける元野良猫に不安になる保護者に専門家が伝える「猫が今考えていること」

2026年3月のある日、スレッドにこんな投稿が上がった。

「野良猫を保護したことがある方にご相談です。

もうすぐ4歳になる野良猫をお迎えしました。今日で5日目になりますが、日に日に鳴き声が怒るような声になりました。声量もどんどん大きくなり、一日中鳴きつづけています。ケージ内で過ごさせていましたが、網に体当たりして鳴き叫んできたため、ケージのある部屋(私の5畳部屋)に放すことにしました。

……が、部屋の扉の前でものすごい大声で鳴いています。野良猫をお迎えするのは覚悟が必要なものですが、こんなにも凄いものだとは思いませんでした。でもずっと野良だったのが室内に閉じ込められて泣き叫ぶのは当たり前ですよね……

同じような経験をした方いましたら、猫ちゃんがどのように克服したかなど教えてもらえたらとても嬉しいです 」

もうすぐ4歳になる野良猫をお迎えしましたが、日に日に鳴き声が怒るような声になり、一日中鳴き続け…

外ではあれほど甘えていたのに…

早速投稿者のみほさんに連絡をとってみた。

みほさんは、子供の頃から動物が大好きで、溺愛していたペットが亡くなった頃に、件の野良猫に出会った。

ぼんちゃんと名付けたその野良猫は、不妊手術済みのさくら猫（耳が手術済みの花びら型になっている）で、3年近く前から近所の人たちと地域猫として見守り、餌をあげていた。

ところが2025年の夏から姿を消し、久しぶりに現れたぼんちゃんが激痩せしていたことから、これでは身体が危ないと思い、家に迎える決心をした。

毎朝決まった時間に朝ご飯をあげるようになると、玄関の門を開ける音で走ってやってくる。「ぼんちゃん」と呼びかける声にも反応する。こうした流れから、いよいよ捕獲を実行することに。

最初は捕獲機の使用も検討したものの、失敗をした時のことも考え、焦らず、餌をあげるそばにキャリーケースも用意した。やがて、家の敷地内で甘えるようなしぐさを見せたり、足に体をすり寄せてくるようになり、今月上旬にやっと家に入れたという。冒頭の投稿は、それから5日目のものだった。

外で暮らしていた猫を保護し、家に迎え入れたものの、夜通し鳴き続ける、落ち着かず動き回る、ケージの中で暴れる--。これは、決してぼんちゃんだけのことではない。外にいた時は、あれほど甘え、なついていたのに、なぜなのか。

保護した後の猫の抵抗に、「外にいたほうが幸せだったのでは」「ストレスを与えてしまっているのでは」と、投稿者のように不安や罪悪感を抱える人も少なくない。

外の生活に慣れた野良猫を家の中に閉じ込めるのは猫にとって幸せなのか。家の中の生活は、猫にとってストレスになってしまうのか。

東京大学、および大学院で獣医学を学び、在学中にカリフォルニア大学デービス校付属動物病院にて行動治療学の研究をされた高倉はるか先生に尋ねると、「4年間の外での暮らしで、ぼんちゃんは様々なことを経験してきています。それは自分で選択し、生き抜いてきたということ。それが今、おうちの中だけの世界となって、選択肢が突然狭まり、混乱しているのです」。

行動治療学を専門に、獣医師、ペットライフアドバイザーとして、ペットと人が楽しく快適に暮らすためのライフスタイルの提案を行う高倉はるか先生の連載。

今月は、元野良猫を保護したあとに見られる「鳴き続ける」「落ち着かない」といった行動の背景と、無理なく慣れてもらうためのやり方について解説いただいた。

選択肢が狭まって混乱

ぼんちゃんが鳴き続けているのは、突然の環境の変化に戸惑っているからです。9割の野良猫が子猫のうちに亡くなってしまうと言われている中で、外で4年間も生き抜いてきたぼんちゃんは、人との距離感もうまくとれる賢い猫だったのでしょう。

それは、様々な選択肢の中から自分で判断して生きてきたということ。

それが急に世界が狭まり、これまでのような選択肢がなくなってしまったため、どうしていいかわからず、混乱して鳴いています。

また、これまで近所の他の場所やおうちにも回っていたのなら、みほさんのおうち以外にも縄張りを持っていたはず。「おうちの中に閉じ込められた」ことで、自分の縄張りを自由に回れなくなってしまったことへの不満を訴えているのかもしれません。

私たちから見れば安全な室内も、猫にとっては「見知らぬ場所に閉じ込められた危険な状態」のように感じられることも。自分の意思で逃げられないのも、ストレスになっているでしょう。

「外に戻したほうがいいのでは」

「一日中鳴きつづけ、ケージ内の網に体当たりして鳴き叫んでいる」姿を見て、「こんなにつらそうなら外に戻したほうがいいのでは」とみほさんが不安になる気持ちもよくわかります。

けれども、安全面と健康面から考えれば、外よりも家で暮らす方が猫のためになると思います。

先にも書きましたが、野良猫の多くは、1歳未満で亡くなります。交通事故や病気、他の猫とのけんかで失明したり、ケガから感染症を引き起こしたり。冬は凍え、夏は猛暑の中での飢え、脱水症状など、外には多くのリスクがあります。

保護した猫が一時的に強いストレスを感じるのは事実ですが、それは環境の変化に対する適応の過程とも言えます。慣れるまで待つしかありません。

とはいえ、保護者にとってつらいのは、じゃあどれくらいの時間をかければ、慣れてくれるのか、に答えがないことです。

「その猫次第」としかいいようがなく、数日で慣れる子もいれば、数年たっても家具のすき間に入って出てこない子もいる。

ただ、ぼんちゃんについては、保護する前からみほさんの出てくる音を聞いて飛んできたり、体をすり寄せたりしていたということなので、みほさんを好きであることは間違いありません。おそらくそう時間がかからず、落ち着くとは思います。

必要なのは「時間」と「距離」

つまりこの問題の解決は、「ただ、待つ」こと。そして、無理に距離を縮めようとしないこと。猫のほうから近づいてくるのを待ち、「家の中が安心できる場所」であることを少しずつ学習してもらうのです。

なかなか落ち着かず、投稿者さんに対しても警戒を解かない時は、部屋の中に猫の好きそうな場を作ってあげてみてください。

たとえば、私は猫がすっぽり隠れられるくらいの段ボールの片面に穴（出入り口）を開けて、穴の開いている面をサイドに向け、部屋の中でも姿が見られない場所を作ります。猫によって、部屋の隅が好きな子と、高いところが好きな子がいるので、段ボールも床にひとつ、棚やたんすの上にひとつ、など数ヵ所置いてあげるといいかもしれません。

また、今のようにまだ肌寒い日もある頃なら、棚やラックの上に猫ベッドを置いて、みほさんの着古したフリースや使い古しの毛布などを入れてあげるのもいいと思います。

成猫は一日の大半を寝て過ごします。安全で居心地のいい場所を見つければ、だんだん慣れて落ち着けるようになると思います。

◇外で生きてきた猫にとって、室内での暮らしは未知なものばかりで、だからこそ不安で鳴く。そんな猫の不安をできるだけ早くぬぐってあげたいと、みほさんはさらに

「ストレス緩和のためには、部屋の窓は完全に覆った方がいいのか、それとも外が見えたほうがいいのか」

「撫でられたら撫でたいと思うが、今はやめたほうがいいのか、撫でてもいいのか」「同じ部屋で寝ると、余計なストレスをかけることになるのか」などを聞いている。

こちらも後編「『鳴き続ける保護猫に外は見せたほうがいい？』専門家が教える『落ち着かせるために今できること』」にて、はるか先生にくわしく解説いただく。

【後編を読む】「鳴き続ける保護猫に外は見せたほうがいい？」専門家が教える「落ち着かせるために今できること」