「一生懸命話しているのに、真意が伝わらない」「うまく話せたはずなのに、相手の反応が鈍い」──そんなもどかしさを感じたことはないだろうか。実は、コミュニケーションにおいて言葉が占める割合はわずか数パーセントに過ぎないのだという。ではいったいどのようにすれば、自分の伝えたいことがより伝わるのか。

【イメージ写真】自分の「無意識の表情」を見たことはありますか？

元NHKディレクターとして、2000人以上の一流の表現者や経営者を取材してきた三木佳世子氏が初めて出版した『口下手でも選ばれる人がやっていること 』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）では、非言語で心を動かす方法について詳しく解説している。今回は気づかないうちに周囲から見られている"損する非言語表現"について、同書より一部抜粋して掲載する。

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無意識の表情で印象は決まる

私が以前、衝撃を受けた出来事があります。民放の夕方のニュース番組を見ているときのこと。眉間にはしわが寄せられ、肩は内巻きで眼光鋭く、カメラマンの横に立っている20代の女性が画面の端に映っていました。「あれ？ 私？？」その女性は、ディレクターとして取材先の一挙手一投足を見逃すまいと仕事に打ち込む自分でした。

同じ場所に複数局が撮影にきていたので、民放のカメラに私が映り込んでしまったのです。こんなに機嫌が悪そうに仕事をしているのかと、本当に、本当にびっくりしました。「私、いつもあんな感じですか？」とカメラマンに恐る恐る尋ねたところ、「そうだよ！ 三木ちゃんはいつもあんな感じ。知らなかったのー？」と爆笑されました。機嫌が悪いわけではなくて、真剣なだけなのに。あれでは、話しかけづらいし、怒っていると誤解されても仕方ない……と猛省しました。

客観的に見た自分はどんな表情をしているのか

皆さんは、自分の「無意識の表情」を見たことはありますか？ たとえば、次のようなタイミングの表情です。

・一人で食事をしているときの顔

・友人がお手洗いに立ち、待っているときの顔

・この本を読んでいる「今」の顔

どんな顔をしているか、日常的に意識できている人は少ないと思います。多くの人が「無意識の表情」として思い浮かべる顔は、

・カメラが向けられているとわかって作る笑顔

・街を歩いているときにショーウィンドーに映る自分を見て、パッと取り繕った顔

ではありませんか？ これらはすべて「どう見えているか」を意識した表情で、無意識の表情ではありません！ そう、意外と自分の無意識の表情を見る機会って少ないんです。

損する非言語表現 トップ5

ここからは、5つの損する非言語表現と、それが与えてしまう印象についてエビデンスを交えながらお伝えします。「無意識のうちにやってしまっていないかな？」と確認してみてください。

最も多いのが「無表情」です。人は表情から相手の感情を読み取ろうとするので、無表情なだけで「不機嫌なのかな？」「興味がないのかな？」と思われてしまいます。名古屋大学の研究では、あいづちやほほえみが乏しい態度は「無愛想」と認知され、受け手に不安やストレスを与えることが確認されています。

ロンドン大学の「模擬面接」の研究では、無表情よりも自然で動きのある笑顔のほうが、相手からの人物評価が好意的になり、採用判断にもプラスに働く可能性があると報告されています。つまり無表情でいると、「怒っている」「興味がない」「冷たい」といった誤ったラベルを瞬時に貼られ、提案や協力のチャンスを逃すリスクを高めてしまうのです。特にビジネスの現場では、大きな機会損失を生む非言語サインと言えます。

・リアクションが薄い

会話中に、「うん」「なるほど」といったあいづちや軽いうなずきがほとんど出てこない"リアクションが薄味"の聞き手は、話し手にとって「冷たい人」「共感しない人」として映ってしまいます。医療現場を対象にしたハーバード大学などの共同研究では、アイコンタクトやうなずき、前傾姿勢など共感的な非言語行動を示した医師は「温かい」「思いやりがある」と評価され、同じ内容を話していても無反応の医師より高評価だったそうです。北海道大学の知覚心理学実験では、1回うなずくだけで相手からの「好ましさ」「近づきやすさ」の評価が最大40％上昇したという結果も！ うなずくだけでも、聞き手の印象を変えることができるのです。

・姿勢が悪い

椅子に深く沈み、背中を丸めて腕をだらり……そんな「悪い姿勢」でいたら、周囲に「やる気がない」「自信がない」と思われてしまいかねません。姿勢については、取材相手に幾度となくお声がけしてきました。特に会社の経営者や成功者をテレビで紹介するとき、いくら良い話をしていても、ふんぞり返っていては偉そうに見え、肩が丸まっていては自信がなさそうに見えてしまいます。

実際に、研究結果でも姿勢と感情との関係性が指摘されています。ニュージーランド・オークランド大学の実験では、同じストレスを与えたとき、背筋を伸ばした良い姿勢の人たちは自尊感情と活力が高く、猫背の人たちは恐怖感とネガティブな言葉の使用が増えたと報告されました。

職場でも、背中の丸さが信頼性やリーダーシップの欠如と結びつけられ、発言力や昇進の機会を削ぐ要因になると指摘されています。また姿勢が悪いと呼吸が浅くなり、声量も落ちるため、説得力や集中力まで低下しかねません。

・声のトーンやテンポが単調

声のトーンやテンポが変わらない「単調ボイス」は、「情熱がなく、主体性が低い」と聞き手に思われてしまいます。ビジネスの場でも声の"メリハリ"は決定打になります。120人の話し声をAIで分析した結果、声の抑揚（ピッチの上下）の有無が印象を左右することがわかりました（2024年の『Psychology of Leaders and Leadership』による研究）。

声の抑揚がほとんどない人 →「人をワクワクさせない」と低く評価

声の抑揚が大きい人 →「変革型リーダー」として高く評価

つまり、声に山と谷があるほど「この人について行きたい」と思わせる力が上がるというわけです。教育現場の実験では、声に抑揚がある教師の授業は単調な声の教師の授業より学生の記憶保持率と好意度が高く、学習動機も向上したという結果も出ています。

・距離が近すぎる、遠すぎる

パーソナルスペースは近すぎても遠すぎても印象を壊す非言語のサインです。私たちは自然と、自分にとって最適な人との距離を取るものです。しかし、45センチメートル以内に踏み込まれると多くの人は無意識に防衛モードに入り、血圧と心拍数が跳ね上がり「緊張・敵意」を感じるという実験報告があります。

しかし、近づかなければいいということではありません。3メートル以上離れたまま会話を続けると、心理的距離まで広がり「冷たい」「他人事」と受け取られやすくなります。レストランでウェイターが客席から遠い位置に立つほど、チップ額が下がったというフランスの研究も！ 距離感そのものが、非言語コミュニケーションの大事な要素なのです。

損する非言語表現トップ5を読み、「やってしまっていた！」とドキッとした方もいらっしゃるかもしれません。でも大丈夫です。まずは、意識できたことが第一歩。「無表情」「薄いリアクション」「悪い姿勢」「単調な声のトーンやテンポ」「近すぎる・遠すぎる距離感」をやらないように意識するだけで、大きく変わっていきます。

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三木氏の著書ではこうした「損する非言語表現」に、どのように対処するかについて詳しく書かれている。

【プロフィール】

三木佳世子／1983年生まれ、滋賀県出身。親都合の転居や複雑な家庭環境の中で育ったことが原因で口下手に。中高生のときに熱中したダンスで、言葉以外で自分を表現する楽しさを知る。大学では演劇に打ち込み、「非言語」の大事さに気づく。新卒で入局したNHKでは、報道・ドキュメンタリー番組ディレクターとして2000人以上に取材。『NHKスペシャル』『クローズアップ現代』『おはよう日本』などを担当し、入局9年目で菊池寛賞・NHK会長賞受賞。非言語力によって、サイボウズ株式会社への転職、雑誌の読者モデルに選出、PR会社からの引き抜きなど望む未来を引き寄せる。2023年に株式会社MiraiEを創業。現在は心を動かす表現や商品作りの指導、企業研修などを行う。日経WOMAN、主婦の友社オトナサローネなどメディアへの連載・掲載経験多数。慶應義塾大学総合政策学部卒。