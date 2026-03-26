日本船舶振興会（現・日本財団）会長や右翼団体総裁を務め、"政財界の黒幕"と呼ばれた笹川良一氏を父親に持つ、元自民党衆院議員の笹川堯氏（90）。卒寿を迎えた彼が自叙伝『昭和・平成 怪物秘録』（青志社）を上梓した。父親の影響もあり、若かりし頃から魑魅魍魎を相手にしてきた笹川氏が、戦後政界の光と闇を明かした。（文中一部敬称略）【第2回】

【写真】政財界に絶大な影響力を持った笹川堯氏の父・良一氏

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あれは昭和57年（1982年）の自民党総裁選の前だった。中曽根さんの秘書から「社長、来てもらえないですか」と言われ、会いに行ったの。そしたら中曽根さんから「角さんのところに行って、『中曽根康弘は男です。約束したことは守ります』とだけ伝えてくれませんか」と頼まれたんだ。

「それだけ言えばわかるんですか」と念を押したら、中曽根さんは「わかります」って。それで翌朝、密使として目白に行って中曽根さんの言葉を伝えた。それを聞いた角さんは「よし、そうだ。それでいいんだ」と言いながら、バーンとテーブルを叩いたんだよ。

その後、中曽根さんは角さんの強力な後押しを受けて総裁選で圧勝し、総理になった。

私が橋渡し役になった中曽根さんと角さんの"密約"の内容は何だったのか。おそらくロッキード事件の恩赦だろう。だって中曽根さんの前の総理・鈴木善幸さんは、恩赦を角さんから迫られて嫌になり、退陣を早めたとも言われていたからね。特別立法かなんかで角さんをロッキードの呪縛から解き放つという話だ。後に角さんは上告中に亡くなったから恩赦の適用はなかったけどさ。

中曽根さんといえば、総理になった後、私に金を渡そうとしたこともある。留守中に中曽根さんの秘書が500万円を持ってきたんだよ。「同じ群馬の息子の中曽根弘文を頼む」って置いていった。それまでうどん1杯ごちそうになったことがなかったから、びっくりした。結局、事務所に全額返しましたよ。

逆に中曽根さんから頼まれてお金を渡したことはある。彼の秘書から「与謝野馨さんが落ちそうだからお願いします」と電話がかかってきて、新橋の駅前まで金を包んで持っていったの。

その後、昭和61年（1986年）の衆参ダブル選挙で、私は中曽根派から出馬して初当選を果たしたんだ。福田赳夫さんからも誘われたけど、本音を言えばどちらの派閥にも入りたくなかった。福田さんと中曽根さんの上州戦争に巻き込まれるからね。

それでも中曽根派に入ったのは、「私が首相になるとき笹川さんにはお世話になりました。中曽根派から出てくれないと私の面子が立たない」と頼まれたからです。

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※週刊ポスト2026年4月3日号