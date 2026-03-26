テーマは『令和のイケメン』 Jucie新作アイアンはやさしさの“新基準”？
フォーティーンで数々のプロダクト設計を手がけてきた松吉宗之氏が代表を務めるクラブメーカー「Jucie（ジューシー）」から、新たなアイアンが登場した。
【写真】“令和のイケメン”アイアンはこんな顔
その名は『cH アイアン』。これまで同社は、プロも使用できる上級者向けブレードアイアン『tQ アイアン』を展開してきたが、今作は一転して“やさしさの新基準”を掲げるモデル。松吉氏が思い描く理想を具現化した一本だ。クラブにおける“やさしさ”は一様ではない。ツアープロにとっては意図通りに球を操れるブレードが“やさしい”場合もあれば、アマチュアにとってはミスヒットに強い大型ヘッドがそう映ることもある。しかし今作は、初心者が安心できる慣性モーメントの高さを実現しつつ、中上級者でも扱いやすいサイズ感を維持。誰にとっても“やさしい”と感じられるようなモデルを目指したのだ。さらに掲げたテーマは『令和のイケメン』。性能だけでなく“顔”にも徹底的にこだわった。松吉氏いわく、「かつてはネックが長く、重心がヒール寄りで高い設計が主流で、頂点が手前にありヒール側に高さのある形状が美しいとされてきた。時代とともに形状は変化し、欧米ではヒールが低い形、日本ではヒールが高く頂点が手前にある形が好まれる傾向にある」という。また、ネック形状も印象を大きく左右する。近年はフェースがシャフトより後方にあるグースネックよりも、ストレートネックの方が“かっこいい”とされている。これらの要素を踏まえたうえで、「威圧感のない、構えたときに安心感を与える顔つきに仕上げた」という。具体的にはどういう顔なのか。ドライバーの大慣性モーメント化が進む中で、その相性が良くなる位置に重心を置きつつ、タフなコースセッティングでも使いこなせるサイズ感に。ターゲットに対して面をキープしたまま振り抜ける「ボックス感」を追求した形となっている。筆者も実際に試打をしてみたが、ヒールがやや高く、全体的にやや四角い印象を受けた。しかし、これによってターゲットに対してボールを“運べる”という感覚を味わえた。顔から来る情報を迷いなく受け取ることができ、出玉のバラつきも少なく、曲がらなかったのだ。打感にもこだわり、インパクト時の不要な振動を抑えるため、キャビティ内部は番手ごとに肉厚を変えた削り出し構造を採用している。また、飛距離性能よりも使い心地を重視し、7番アイアン（ロフト角：31°）の飛距離を基準に番手別で購入できる点も特徴だ。ビギナーには安心して振り切れるやさしさを、上級者にはコントロール性と寛容性のバランスを。すべてのゴルファーに寄り添う一本に仕上がった“令和のイケメン”がやさしさの新基準になるかもしれない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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