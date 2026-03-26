お酒を飲む飲まないは関係無し!? 日本人の3人に1人がなっている「脂肪肝」とは【DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則】

あらゆる疾患の根源となる危険な脂肪肝

肝臓に中性脂肪などの脂肪が過剰にたまった状態を「脂肪肝」といいます。健康な肝臓にも多少の脂肪は含まれていますが、肝臓全体の重さの20%以上を脂肪が占める状態になると、脂肪肝と診断されます。

現在、日本で脂肪肝の人は約4000万人にのぼるといわれています。つまり、日本人のおよそ3人に1人が脂肪肝になっているということ。決して特別な人だけの病気ではなく、誰にとっても身近な問題なのです。

次の２種類に分類されます。１つは、アルコールの過剰摂取が原因となる脂肪肝。もう１つは、アルコールをほとんど飲まない人にも起こる脂肪肝です。脂肪肝というと「お酒をたくさん飲む男性の病気」というイメージを持つ人が多いかもしれませんが、多いのは後者の非アルコール性脂肪肝です。

これまで非アルコール性脂肪肝は「非アルコール性脂肪性肝疾患（NAFLD）」と呼ばれてきました。しかし、2023年に「代謝機能性障害関連脂肪性肝疾患（MASLD）」へと名称が変更されました。しかし、まだ医療界にも浸透していません。ですから読者のみなさんも、「アルコールを飲む・飲まないに関係なく、肝臓に脂肪が蓄積して代謝機能などに問題が生じるトラブルが「脂肪肝」と思っておきましょう。

どちらのタイプの脂肪肝であっても、放置すれば糖尿病、高血圧、虚血性心疾患、脳血管障害などの生活習慣病を引き起こしやすくなります。さらに進行すると、肝硬変や肝臓がんへと進むリスクも高まります。

脂肪肝が厄介なのは、自覚症状がほとんどないまま進行する点です。「まだ大丈夫」と思っている間に、取り返しのつかない段階へ進んでしまうことも少なくありません。だからこそ、肝臓がまだ回復できる段階で改善に取り組むことが、健康寿命を延ばすための大きなカギになるのです。

健康診断を受けると、必ず「肝機能検査」が行われます。この検査結果を見れば自分の肝臓がどのような状態にあるのかを知ることができますので、アルブミン値を確認するのと同時に、肝臓の数値も必ずチェックしておきましょう。

また、アルブミン値に一般的な基準値だけでなく目安となる理想値があるように、肝機能の数値にも、健康を保つための指標があります。

【出典】『DON’T DIE 100歳まで健康に生きるアルブミンの法則』著：栗原毅／栗原丈徳