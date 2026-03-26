ゴルフ練習場でずっと同じように打っていても上達するわけがない！

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練習場でずっと打っていても上達なんてしない！

同じことを繰り返す練習では上達しない！！

ゴルフが上手くなりたい人は、皆さん、練習場に通います。そして同じクラブで、何十球も繰り返し打つ練習をします。

足元が平らな練習場で、マットの白線に合わせてスタンスを取り、いつも同じ位置に球を置いて、いつも同じ向きで、いつも同じようにフェースをセットして、いつも同じようにスウィングする。

それで何年も、何十年も繰り返し打って、あなたは上手くなりましたか。

もちろん、何球か続けて打っていると、体がほぐれて少しは当たるようにはなります。

でも、コースに行くと、また同じミスが出る。

それって上達したと言えるのでしょうか。

同じことを繰り返す練習は「練習」ではなく、ただの「運動」です。

100や90を切れない人が、そんな繰り返しの練習をすると、安定して100や90前後で回れるようになるだけです。

決して70台やパープレーができるようには到底なれません。はっきり言って「下手を固める」だけです。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨