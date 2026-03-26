ふくらはぎはどうしてむくむ？ マッサージを卒業して「立ち方」でむくみを解消する【眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話】

ふくらはぎがむくまなくなる!? マッサージいらずの立ち方

前重心だとふくらはぎが機能しない

多くの女性の悩みである「足のむくみ」。リンパの流れをよくするためにマッサージをしても、なかなか治りません。むくまないためには、その原因を取り除くことが大切。そのためにも、まずはむくみのメカニズムを理解しておきましょう。

むくみは血液の循環が悪くなることによって、血液中の水分が血管の外へ浸み出して生じます。ということは、主なむくみの原因は血流の悪化。特に足は心臓から遠く、重力に逆らって足から心臓へと血液を送らなければいけません。この血液を心臓へ押し戻すポンプ機能を果たすのが、ふくらはぎの筋肉です。「ヒラメ筋」「腓腹筋」と呼ばれる筋肉が伸び縮みすることで、ポンプのように血液を押し流します。しかし、筋肉がうまく伸び縮みしないと、血液循環が悪くなり、むくみにつながってしまうのです。

実は、ふくらはぎのポンプ機能には普段の姿勢が大きく影響します。一番よくないのが前重心の姿勢。なぜなら、前重心で立つとふくらはぎに常に力が入り、筋肉がかたい状態が続くからです。そのため伸び縮みせず、血流が滞ってむくみにつながります。

最もよい立ち方は「ラクがる姿勢」です。体の真下がかかとなので、まっすぐ立てば本来はかかと重心に。ふくらはぎに余計な力が入らず、バランスよく筋肉が伸び縮みし、血液循環がよくなります。

血液の循環がよいとむくまない

ヒラメ筋と腓腹筋がかたくなったり、やわらかくなったりして伸び縮みすることで、ポンプ機能が正常に働いています。

気づかないうちに筋肉をカチカチにしている

むくんでしまう人のほとんどが、前重心で立っていて筋肉がずっとかたまっている状態。

それを“マッサージ”でほぐしても、根本的な解決にはならない。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 足と脚の話』著：中島武志