今日3月26日は、西から天気が回復するでしょう。九州や中国、四国では日差しが戻り、鹿児島市や高知市、広島市では最高気温が20℃以上となりそうです。北海道もおおむね晴れて、4月並みの陽気でしょう。一方、関東や東北は夜にかけて冷たい雨で、日中もヒンヤリしそうです。

西から天気回復へ 関東から東北は夜にかけて雨

今日26日は西から天気が回復するでしょう。九州は朝から晴れる見込みです。中国・四国は午前中まで雨の所がありますが、日中は次第に日差しが戻るでしょう。近畿や東海は朝まで雨が残る所がありそうです。





関東甲信や東北は前線を伴った低気圧の影響で夜にかけて雨が降ったりやんだりするでしょう。沿岸部では風がやや強まり、傘がさしにくい時間帯もありそうです。北海道は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。沖縄では日中は日差しがたっぷり届き、紫外線が強まるでしょう。対策をすると安心です。

九州や中国、四国は20℃以上も 関東や東北は日中もヒンヤリ

最高気温は九州や中国、四国では昨日25日より高くなるでしょう。鹿児島市や高知市、広島市は20℃以上となり、昼間は上着がいらないくらいの陽気となりそうです。大阪市や名古屋市は16℃と昨日25日よりやや高いでしょう。



一方、関東や東北は冷たい雨や風で、日中も気温の上がり方は鈍くなりそうです。東京都心で13℃、仙台市で10℃と日中も空気がヒンヤリと感じられるでしょう。レインコートや上着があると良さそうです。



北海道は10℃以上と4月並みの陽気の所が多いでしょう。