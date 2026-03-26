今日3月26日(木)の天気予報 西日本は天気回復 20℃超えも 関東や東北は雨
今日3月26日は、西から天気が回復するでしょう。九州や中国、四国では日差しが戻り、鹿児島市や高知市、広島市では最高気温が20℃以上となりそうです。北海道もおおむね晴れて、4月並みの陽気でしょう。一方、関東や東北は夜にかけて冷たい雨で、日中もヒンヤリしそうです。
西から天気回復へ 関東から東北は夜にかけて雨
今日26日は西から天気が回復するでしょう。九州は朝から晴れる見込みです。中国・四国は午前中まで雨の所がありますが、日中は次第に日差しが戻るでしょう。近畿や東海は朝まで雨が残る所がありそうです。
沖縄では日中は日差しがたっぷり届き、紫外線が強まるでしょう。対策をすると安心です。
九州や中国、四国は20℃以上も 関東や東北は日中もヒンヤリ
最高気温は九州や中国、四国では昨日25日より高くなるでしょう。鹿児島市や高知市、広島市は20℃以上となり、昼間は上着がいらないくらいの陽気となりそうです。大阪市や名古屋市は16℃と昨日25日よりやや高いでしょう。
一方、関東や東北は冷たい雨や風で、日中も気温の上がり方は鈍くなりそうです。東京都心で13℃、仙台市で10℃と日中も空気がヒンヤリと感じられるでしょう。レインコートや上着があると良さそうです。
北海道は10℃以上と4月並みの陽気の所が多いでしょう。