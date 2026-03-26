プリプリ食感がたまらない！エビマヨの人気レシピ8選〜揚げない簡単アレンジから本格中華まで
プリッと弾けるような食感と、コク深い味わいが魅力のエビマヨ。淡いピンク色がよく映え、お弁当やオードブルでも人気の定番メニューです。
一見難しそうですが意外と簡単に作れるので、入学のお祝いやお花見など、春のイベントに向けて手作りしてみませんか？
そこで今回は、エビマヨの絶品レシピ8選をご紹介。エビを揚げずに作れるヘルシーなものから、エビの天ぷらを使った時短アレンジまで、さっそく試してみたくなるレシピが揃っていますよ。
■【お手軽レシピ】揚げずに本格派！ プリプリエビマヨ
エビを焼いて和えるだけの簡単エビマヨは、油の処理が不要で後片付けもラクラク。エビに片栗粉をまぶすため、表面はカリッと仕上がります。ソースにはコンデンスミルクを加えて濃厚さをプラス。ブロッコリーを添えると、華やかな一皿に。
■【アレンジ色々】エビマヨの絶品レシピ7選
マヨネーズとケチャップを混ぜた「オーロラソース」をからめるエビマヨです。エビは下処理をした後、酒と塩コショウで下味をつけて、10分ほど置いてから調理します。エビを揚げ終わったら、しっかりと油を切るのがコツです。
プリプリのエビに、歯ごたえのあるパプリカがアクセント。カラフルな見た目で食卓も華やぎます。コクのあるマヨダレにレモンの酸味を効かせることで、さっぱりとした味わいに。ご飯のおかずにはもちろん、お酒にもよく合いますよ。
白ネギ・玉ネギ・細ネギをたっぷりと使ったエビマヨは、食感のコントラストが絶妙です。ヨーグルトを加えたマヨソースは、濃厚でありながら後味が爽やか。千切りにしたサニーレタスの上にのせれば、サラダ感覚で食べられますよ。
種を除いたアボカドにエビマヨを盛りつけた、オシャレな一品。エビは殻付きのまま白ワインとともに電子レンジで蒸し焼きにするため、プリプリ食感に。側面のアボカドを崩しながら混ぜて食べると、まろやかさが増します。
卵白＋片栗粉の衣をまとったエビは、カリッとした軽やかな食感。調味料が均一によくからみ、ツヤツヤとした見栄えになります。そのまま食べるのはもちろん、パンにはさんでサンドイッチにしても最高です。
プレーンヨーグルトを使うエビマヨです。下処理したエビをサッと炒め、白ネギ・玉ネギと合わせて香りを引き出したら、調味料・細ネギを加えます。冷めてもおいしいので、翌日のお弁当に入れても◎です。
「エビマヨが食べたいけれど、下処理や揚げ物が面倒…」そんな方、必見の超簡単レシピです。エビの天ぷらをトースターで温め直して一口大に切り、合わせマヨを和えれば即完成！ 火を使わないので、洗い物も最小限で済みます。忙しい日のおかずにぴったりです。
■仕上がりに差をつける、エビの下処理のコツ
エビマヨをおいしく仕上げるために欠かせないのが、エビの下処理。背ワタを丁寧に取り除き、片栗粉や塩でもみ洗いすると、汚れやぬめりがよく落ちてプリッとした弾力が生まれます。
ひと手間かけるだけで、どのレシピもワンランク上の仕上がりになりますよ。下処理のコツを押さえて、エビマヨ作りを楽しんでみてくださいね。
(Lily-bono)
一見難しそうですが意外と簡単に作れるので、入学のお祝いやお花見など、春のイベントに向けて手作りしてみませんか？
そこで今回は、エビマヨの絶品レシピ8選をご紹介。エビを揚げずに作れるヘルシーなものから、エビの天ぷらを使った時短アレンジまで、さっそく試してみたくなるレシピが揃っていますよ。
エビを焼いて和えるだけの簡単エビマヨは、油の処理が不要で後片付けもラクラク。エビに片栗粉をまぶすため、表面はカリッと仕上がります。ソースにはコンデンスミルクを加えて濃厚さをプラス。ブロッコリーを添えると、華やかな一皿に。
揚げずに本格派！プリプリエビマヨ
【材料】（2人分）
エビ 8~10尾
塩 少々
片栗粉 大さじ 1
ブロッコリー 1/2株
<ソース>
マヨネーズ 大さじ 4
コンデンスミルク 大さじ 2
レモン汁 小さじ 1
塩コショウ 少々
サラダ油 適量
【下準備】
1、エビは殻をむいて背側に切り込みを入れ、背ワタを取る。分量外の片栗粉を加えてもみ込み、汚れを取り除いて水洗いし、水気を拭き取る。
2、ブロッコリーは小房に分け、分量外の塩を加えた熱湯でゆで、ザルに上げる。
【作り方】
1、エビに塩と片栗粉をまぶす。フライパンにサラダ油を中火で熱し、エビを並べて両面を焼く。
2、ボウルに＜ソース＞の材料を混ぜ合わせ、(1)を入れて和える。皿に盛り、ブロッコリーを添える。
【材料】（2人分）
エビ 8~10尾
塩 少々
片栗粉 大さじ 1
ブロッコリー 1/2株
<ソース>
マヨネーズ 大さじ 4
コンデンスミルク 大さじ 2
レモン汁 小さじ 1
塩コショウ 少々
サラダ油 適量
【下準備】
1、エビは殻をむいて背側に切り込みを入れ、背ワタを取る。分量外の片栗粉を加えてもみ込み、汚れを取り除いて水洗いし、水気を拭き取る。
2、ブロッコリーは小房に分け、分量外の塩を加えた熱湯でゆで、ザルに上げる。
【作り方】
1、エビに塩と片栗粉をまぶす。フライパンにサラダ油を中火で熱し、エビを並べて両面を焼く。
2、ボウルに＜ソース＞の材料を混ぜ合わせ、(1)を入れて和える。皿に盛り、ブロッコリーを添える。
■【アレンジ色々】エビマヨの絶品レシピ7選
簡単なのに本格中華！ ぷりぷりのエビマヨ by 崎野 晴子さん
マヨネーズとケチャップを混ぜた「オーロラソース」をからめるエビマヨです。エビは下処理をした後、酒と塩コショウで下味をつけて、10分ほど置いてから調理します。エビを揚げ終わったら、しっかりと油を切るのがコツです。
さわやかエビマヨ
プリプリのエビに、歯ごたえのあるパプリカがアクセント。カラフルな見た目で食卓も華やぎます。コクのあるマヨダレにレモンの酸味を効かせることで、さっぱりとした味わいに。ご飯のおかずにはもちろん、お酒にもよく合いますよ。
クリームエビマヨ炒め
白ネギ・玉ネギ・細ネギをたっぷりと使ったエビマヨは、食感のコントラストが絶妙です。ヨーグルトを加えたマヨソースは、濃厚でありながら後味が爽やか。千切りにしたサニーレタスの上にのせれば、サラダ感覚で食べられますよ。
アボカドエビマヨサラダ
種を除いたアボカドにエビマヨを盛りつけた、オシャレな一品。エビは殻付きのまま白ワインとともに電子レンジで蒸し焼きにするため、プリプリ食感に。側面のアボカドを崩しながら混ぜて食べると、まろやかさが増します。
エビマヨ
卵白＋片栗粉の衣をまとったエビは、カリッとした軽やかな食感。調味料が均一によくからみ、ツヤツヤとした見栄えになります。そのまま食べるのはもちろん、パンにはさんでサンドイッチにしても最高です。
プリプリエビマヨ
プレーンヨーグルトを使うエビマヨです。下処理したエビをサッと炒め、白ネギ・玉ネギと合わせて香りを引き出したら、調味料・細ネギを加えます。冷めてもおいしいので、翌日のお弁当に入れても◎です。
簡単エビマヨ
「エビマヨが食べたいけれど、下処理や揚げ物が面倒…」そんな方、必見の超簡単レシピです。エビの天ぷらをトースターで温め直して一口大に切り、合わせマヨを和えれば即完成！ 火を使わないので、洗い物も最小限で済みます。忙しい日のおかずにぴったりです。
■仕上がりに差をつける、エビの下処理のコツ
エビマヨをおいしく仕上げるために欠かせないのが、エビの下処理。背ワタを丁寧に取り除き、片栗粉や塩でもみ洗いすると、汚れやぬめりがよく落ちてプリッとした弾力が生まれます。
ひと手間かけるだけで、どのレシピもワンランク上の仕上がりになりますよ。下処理のコツを押さえて、エビマヨ作りを楽しんでみてくださいね。
(Lily-bono)