揚げずに本格派！プリプリエビマヨ【材料】（2人分）エビ 8~10尾塩 少々片栗粉 大さじ 1ブロッコリー 1/2株<ソース>マヨネーズ 大さじ 4コンデンスミルク 大さじ 2レモン汁 小さじ 1塩コショウ 少々サラダ油 適量【下準備】1、エビは殻をむいて背側に切り込みを入れ、背ワタを取る。分量外の片栗粉を加えてもみ込み、汚れを取り除いて水洗いし、水気を拭き取る。2、ブロッコリーは小房に分け、分量外の塩を加えた熱湯でゆで、ザルに上げる。【作り方】1、エビに塩と片栗粉をまぶす。フライパンにサラダ油を中火で熱し、エビを並べて両面を焼く。2、ボウルに＜ソース＞の材料を混ぜ合わせ、(1)を入れて和える。皿に盛り、ブロッコリーを添える。