巨人戦力外→韓国進出の日本人投手、二軍戦で6失点降板　先発ローテ期待も開幕前に不安残す

昨年10月に巨人を戦力外となり、アジア枠で韓国プロ野球に進出した戸田懐生（NCダイノス）が、レギュラーシーズン開幕前を控えて二軍戦で6失点を喫した。

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戸田は3月25日に行われたフューチャーズリーグ（二軍リーグ）の蔚山ホエールズ戦で先発登板し、4.2回を投げて6被安打、1四球、4奪三振、6失点（自責点1）を記録した。

初回は先頭打者のノ・ガンミンを中飛に打ち取ると、ピョン・サングォンに右前安打、さらにはボークで一死二塁のピンチを招いたが、キム・ドンヨプを三振、アレックス・ホールを遊ゴロに仕留めた戸田。2回もイェ・ジヌンに二塁打を浴びて一死二塁としたが、後続のキム・スインを三ゴロ、パク・ジェボムを二ゴロに打ち取り危機を脱した。3回、4回はいずれも三者凡退で抑えるなど、好調なピッチングを続けていた。

ところが、1点リードで迎えた5回に異変が起きる。先頭打者を二ゴロで処理するも、続くキム・スインを三塁手の失策で出塁すると、暴投も重なり一死三塁に。以降、パク・ジェボムに二塁打、シン・ジュヌに左前安打、ノ・ガンミンに左中間への適時打を浴び、1-2と逆転を許してしまう。

なおも一死一、二塁の場面でピョン・サングォンを三振に打ち取ったが、キム・ドンヨプに左前安打を許して1死満塁。最後はアレックス・ホールに押し出しの四球を与え、1-3と点差が広がった。戸田はここでチェ・ソンヨンと交代となり、5回を投げ切れずに降板となった。

ただ、2番手のチェ・ソンヨンもチェ・ボソンに押し出し四球、イェ・ジヌンに右中間への2点適時二塁打を許し、点差は1-6に。戸田の失点も6点にまで増えた。その後もチェ・ソンヨンがキム・スインに3ラン本塁打を浴びるなどし、試合はNCが1-9で大敗を喫した。

戸田懐生（写真提供＝OSEN）

戸田は2000年7月22日生まれの25歳で、高校卒業後に独立リーグの徳島インディゴソックスを経て、2020年10月のドラフト会議で巨人から育成7位指名を受けた。2021〜2025年の在籍5年間で一軍では計19試合に登板し、1勝1敗、防御率5.53を記録した。

昨年10月に巨人を戦力外となった後、同年12月にアジアクォーター枠としてNCと総額13万ドル（日本円＝約2023万円）で契約。NCでは先発ローテの一角として期待されており、オープン戦では2試合（8.1回）で防御率5.40、自責点5を記録。今月14日のキウム・ヒーローズ戦では3.1回で4被安打、1四球、3奪三振の3失点、19日のサムスン・ライオンズ戦では5回で5被安打（1被本塁打）、1四球、5奪三振の2失点と好投していた。

NCはエースのライリー・トンプソンが内腹斜筋の負傷で離脱しており、先発を務める戸田には安定感が求められている。ただ、最終リハーサルのマウンドで課題を残す結果となった。

（記事提供＝OSEN）