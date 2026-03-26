【テニス速報】 マイアミ・オープン 第9日 ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツ vs ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプール
マイアミ・オープン
大会期間：2026年3月23日～2026年3月30日
開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ
コート：ハード（屋外）
結果：[ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツ] 2 - 1 [ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプール]
マイアミ・オープン第9日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、男子ダブルス2回戦で、ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツと第2シードのジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールが対戦した。
第1セットはジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプールが7-6で先取。第2セットはジョンパトリック スミス / サンダー アールンツが6-2で奪い返すと、第3セットもジョンパトリック スミス / サンダー アールンツが10-4で制し、ジョンパトリック スミス / サンダー アールンツがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-26 06:52:08 更新