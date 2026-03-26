「モチベーションを保つのが大変だった」フランス2部降格も移籍は叶わず…日本代表MFが吐露した“本音” 「レベルの高い環境でやりたいというのが正直な気持ち」

「モチベーションを保つのが大変だった」フランス2部降格も移籍は叶わず…日本代表MFが吐露した“本音” 「レベルの高い環境でやりたいというのが正直な気持ち」