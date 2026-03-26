元AKB48・入山杏奈、“意外な”飲み仲間を実名告白 リアルな会話内容に共演者も興味津々
元AKB48のメンバーでタレント・入山杏奈が、24日に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』に出演。意外な飲み仲間を実名告白した。
【映像】「最近ちょっと髪の毛…」リアルな会話内容を明かした入山杏奈
24日の番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結。運命の最終告白が行われた。1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんな中、見事カップル成立となった1組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末に、スタジオは大興奮となった。
スタジオでは、ゲストのAKB48の元メンバー・入山杏奈と、ギャルモデル・今井アンジェリカの意外な交友関係が明らかに。プライベートでの飲み仲間を聞かれた入山は、「舞台共演したモト冬樹さんとハマカーンの浜谷健司さん」と、意外な大物タレントや芸人の名前を挙げた。
「どういう話をする？」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか...」と、リアルな会話の内容を明かし、MC陣の笑いを誘った。
【映像】「最近ちょっと髪の毛…」リアルな会話内容を明かした入山杏奈
24日の番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結。運命の最終告白が行われた。1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんな中、見事カップル成立となった1組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末に、スタジオは大興奮となった。
「どういう話をする？」という質問に対しては、「『最近ちょっと髪の毛生えてきたんだよね』とか...」と、リアルな会話の内容を明かし、MC陣の笑いを誘った。