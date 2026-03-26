いしだ壱成、父・石田純一とB’zになりきり“衝撃”2ショット「めっちゃウケる」「良い表情してますね」「最高の親子」
俳優のいしだ壱成（51）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。父・石田純一（72）と“衝撃姿”の2ショットを公開した。
【写真】「めっちゃウケる」「良い表情してますね」B’zになりきる石田純一＆いしだ壱成の“衝撃”2ショット ※2枚目
2人は22日放送の日本テレビ系バラエティ『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』に出演。企画「夜の口パク ヒットスタジオ」でB’zになりきって登場し、パフォーマンスを繰り広げた。
壱成は投稿で「優勝しました笑 ありがとうございました」とつづり、収録オフショットをアップ。なりきった格好で純一との2ショットを披露した。
この親子の姿にファンからは、「最高に面白かったです！」「この絵だけでめっちゃウケる」「良い表情してますね」「面白くてカッコ良すぎる最高の親子」などのコメントが寄せられている。
【写真】「めっちゃウケる」「良い表情してますね」B’zになりきる石田純一＆いしだ壱成の“衝撃”2ショット ※2枚目
2人は22日放送の日本テレビ系バラエティ『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』に出演。企画「夜の口パク ヒットスタジオ」でB’zになりきって登場し、パフォーマンスを繰り広げた。
壱成は投稿で「優勝しました笑 ありがとうございました」とつづり、収録オフショットをアップ。なりきった格好で純一との2ショットを披露した。
この親子の姿にファンからは、「最高に面白かったです！」「この絵だけでめっちゃウケる」「良い表情してますね」「面白くてカッコ良すぎる最高の親子」などのコメントが寄せられている。