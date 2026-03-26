ラス1でゲット！！！【THREEPPY】の「トイレ雑貨」が超カワイイッッ♡

くすみカラーを取り入れた大人可愛いアイテムが豊富な【THREEPPY（スリーピー）】から、人気キャラクターのデザインを採用した、可愛らしい「トイレ雑貨」が登場！ ぜひお店でチェックしてみて。

パープルにゴールドカラーが映える「ボアトイレマット」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ラス1でゲット」したというのが、こちらの「ボアトイレマット（塔の上のラプンツェル）」\770（税込）です。淡いラベンダーカラーのマットには「塔の上のラプンツェル」のコロナ王国の紋章が、ゴールドカラーで刺繍されてます。

お手入れ簡単！

いつでも清潔に使いたいトイレマット。こちらは洗濯ネットに入れれば洗濯機洗い可能。レポーターHaruさんによると「肌触りも優しい」とのことなので、気持ちよく使えそうです。同じシリーズのペーパーホルダーカバーやトイレシートと一緒に使うと、トイレがよりおしゃれ空間になりそうです。

高級感たっぷり「ボアペーパーホルダーカバー」

「ボアトイレマット」と同じ紋章と、横向きのラプンツェルのシルエットが刺繍されたこちらは「ボアペーパーホルダーカバー（塔の上のラプンツェル）」\550（税込）です。ゴールドカラーの刺繍が映えて高級感たっぷり。レポーターHaruさんによると「生地にはオーロラカラーのファイバーのようなものが織り込まれていてさりげなくキラキラ」しているそう。

貼るだけ簡単！「トイレシート」

「トイレシート（塔の上のラプンツェル）」\330（税込）は、便座にペタっと貼り付けるだけで使える便利グッズ。ラプンツェルのシルエットがデザインされた大人可愛い見た目が魅力的。こちらも洗濯ネットに入れれば洗濯機洗いでき、繰り返し使えます。ラプンツェルのほかに、イエローカラーの美女と野獣デザインも販売されているようなので、合わせてチェックして。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A