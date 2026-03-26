スヤスヤと気持ち良さそうにお昼寝をしていた猫ちゃん。しかし、太陽の光が眩しかったようで…？予想外すぎる『あるもの』をアイマスクにする猫ちゃんの光景が、130万表示を突破。その光景には、「賢い…！」「遮光性バッチリだし、肌触りも最高」と、猫ちゃんの機転を絶賛するコメントが寄せられることとなりました。

【写真：お昼寝中の白猫→太陽の光が眩しかったのか、『しっぽをアイマスク』のように使って…まさかの瞬間】

ふかふかな『アイマスク』の正体は…

予想外な『あるもの』をアイマスクにする猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Xアカウントの『大和なでしこ』。ある日、白猫のショボくんがお昼寝をしているところを目撃した飼い主さん。

スヤスヤと眠るショボくんですが、まだ外は太陽が昇っている時間。そのため、ショボくんは太陽の光が眩しかったのか、身近な『あるもの』をアイマスクにして寝ていたそう。その『あるもの』とは…フサフサとした自分のしっぽ！

ショボくんは自分の目を覆うように、長いしっぽを目元に巻き付けていたのでした。その機転の良さに、思わず感心してしまいます。

いろいろなものに変身する猫ちゃんたち

自分のしっぽをアイマスクにしてお昼寝をしていたショボくんですが、他の猫ちゃんたちもいろいろなものに変身していることがあるのだそう。キジ白猫ちゃんがアンモナイトのように手足を折りたたんで眠っていたり、黒猫ちゃんが丸まって寝ていた時には、飼い主さんも「毛玉が落ちてる」と見間違えたり。

時には、お布団に包まれた『猫コロネ』が目撃されることもあるのだとか。

そんなさまざまな変身姿を見せてくれる猫ちゃんたちの姿を想像したら、なんだかほっこりとした気持ちになってしまいます。

自分のしっぽをアイマスクにして眠るショボくんの姿には、「可愛い」と絶賛の声が寄せられることに。「体に必要な機能が全て備えられている」「便利なしっぽですね」と、ショボくんの機転の良さに驚く感想もみられています。

Xアカウント『大和なでしこ』では、そんなユーモアたっぷりな猫ちゃんたちとの楽しい日々の様子や、マンガ家として活躍する飼い主さんの近況情報も投稿されていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「大和なでしこ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。