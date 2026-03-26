「真の力を目の当たりに」…大谷翔平「本気のピッチングを見せる！」今季は″打たせて取る″の究極形へ

投手として″完成″間近

「奪三振型」パワーピッチャーが、「打たせて取る」技巧派の投球術を手に入れつつある--。３月26日（日本時間）、ついにメジャー９年目のシーズン開幕を迎えた大谷翔平（31）がオープン戦登板で見せた投球は、そんなことを予感させた。

３月19日に行われたジャイアンツとのオープン戦で先発登板した大谷は、５回途中１安打４奪三振無失点の快投を披露。ＷＢＣの影響で懸念されていた投手としての実戦での調整不足を感じさせない内容に、本人は「自然な感じで入れた」と納得の様子だった。

野球解説者の五十嵐亮太氏は、「今季の大谷は、ピッチングフォームに個性が出てきた」と分析する。

「以前よりも体重を右足に乗せ、右肩を下げてからリリースに向かうようなフォームになってきているように見えます。ファンが『大谷といえばこのピッチングフォーム』と真似できるような、投球の個性が確立されつつあるんです。本人が投げて心地良いと感じる形、大谷にしかない投球の特徴が表れているのは、投手として″完成″に近づいている証です」

大谷がリハビリのないオフを過ごし、開幕から先発ローテーションに名を連ねるのは実に３年ぶりのこと。順調な仕上がりを考えれば、自己最多の16勝や防御率１点台、そしてその先にあるサイ・ヤング賞を期待したくなる。

「二刀流で出場する大谷にとって、最大の課題は投球イニング数です。サイ・ヤング賞の選考では、防御率や奪三振率だけでなく、どれだけイニングを消費したかが重視される。昨季ナ・リーグで同賞を受賞したパイレーツのポール・スキーンズ（23）、ア・リーグで受賞したタイガースのタリク・スクーバル（29）はいずれも180投球回をクリアしています」（メジャーを取材する記者）

大谷の最多は’22年に記録した166回。投手最高の栄誉を手にするには、それ以上のイニングを投げ、いままで以上のパフォーマンスを発揮する必要がある。

このチャレンジを達成するため、大谷は昨季後半から投球の幅を広げてきた。

「試合序盤はある程度スプリットを多めに見せ、後半はスイーパーを多めに見せる。その間にブレーキの利いたカーブを投じたり、高めのフォーシームやシンカーを使ったりと、打者に合わせたピッチングができています。

以前の彼は強いボールで三振をどんどん奪いに行くようなスタイルの投手でしたが、コントロールが向上したことで打たせて取る能力がついてきました。長いイニングを投げるためにゴロを打たせ、欲しいタイミングで三振を狙う。投手・大谷の真の力を目の当たりにできるシーズンになりそうです」（前出・五十嵐氏）

ＷＢＣでの活躍が示すように、打者としての調整も順調そのもの。ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督（53）は、４月１日のガーディアンズ戦での大谷の二刀流起用をすでに明言している。投手としても”究極形”になった大谷の伝説のシーズンが、いよいよ始まった。

『FRIDAY』2026年4月10日号より