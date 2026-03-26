吉本興業に所属するフリーアナウンサー・日下怜奈(30)が24日、自身のインスタグラムを更新し、大学院を卒業したことを報告した。校舎をバックに、卒業証書に当たる学位記を手にした画像を掲載。「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と明かした。



【写真】「KEIO」の文字がまぶしい！野望へ着々…大学院卒業を報告した

「大学院に進むために脱サラをし、2年という期限の中で起業するという目標を立て無事に達成し、おまけに修士号もゲットしました！」と“計画通り”であることを強調。「うーーーん、仕事と起業と学業の並立はかなり厳しかった」と正直な思いも吐露した。続けて「これまた卒業するまでの道のりでたくさんの大人に助けていただきながら今日を笑顔で迎えられています！本当にありがとうございました」と周囲に感謝の思いを伝えた。



日下アナは明治学院大学を卒業後、2018年に北海道放送(HBC)に入社した。2023年6月に退社し、同年7月から吉本興業所属のフリーアナウンサーとして活動していた。2024年4月からは慶応義塾大学大学院に進学。バイク好きという一面もあり、インスタでは愛車のホンダ「レブ250」と「CB400 SUPER FOUR」でツーリングに出かける様子も伝えている。



今後については「4月からは、慶應の研究員になります！また新たにやりたいことが見つかってしまったので、研究を続けます…」とさらに勉強を続けることを明かした。



（よろず～ニュース編集部）