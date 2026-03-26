タレントの比嘉琉々香(25)が25日、自身のSNSで3月末での芸能界引退を発表した。



【写真】感謝の言葉を3度も重ねて…署名入りのメッセージ

X(旧ツイッター)とインスタグラムに「ご報告です」とつづり、文書画像のみ投稿。「いつも温かい応援をいただき、本当にありがとうございます」と感謝の言葉から始まり、「私、比嘉琉々香はこの度、3月末日をもって芸能界を引退することを決意いたしました。今後は一度立ち止まり、一人の人間として新しい人生を自分のペースで歩んでいきたいと思っています」と報告した。



続けて、「右も左も分からぬまま飛び込んだこの世界で、約6年という時間を歩んでこられたのは、皆さまの支えがあったからこそです」と改めて感謝。「なお、3月29日(日)20時より、SHOWROOMにて最後の配信をさせていただきます。各SNSアカウントは3月31日をもちまして削除させていただきます」と最後の動画配信とSNS終了を告知し、「6年間、最高の宝物をありがとうございました。これからも、皆さまの毎日があたたかく輝くものでありますように」と直筆の署名を添えて結んだ。



沖縄県出身の比嘉は吉本坂46の2期生メンバー。タレントとして映画やCM、舞台などにも出演した。



突然の報告に「お願い…嘘だと言ってよ…」「寂しいですが、どんな道に進んでも応援し続けます 6年間お疲れ様でした」「決めたことなら受け止めるしかないね」などと悲しむファンの声のほか、吉本坂のメンバーだったお笑いコンビ・野性爆弾のロッシーから「やめても、二期生!同期だよ!またいつか ご苦労様!なんくるないさー」、安倍元首相のモノマネで知られるビスケッティ佐竹も「きゃー がーるるー!お疲れ様でした!」とコメントを寄せている。



（よろず～ニュース編集部）