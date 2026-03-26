ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）



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【リフォームって大変】



「あまり乗り気じゃなかった家のリフォーム。不安が的中し、色々と問題が起こりました。まずトイレの水漏れが発生。業者さんに2回来てもらって解決しましたが、洗面所の水漏れは3回来てもらっても解決せず、ようやく4回目で原因が判明。久しぶりに友達と会う予定だったのに、立ち合いのため在宅しなくてはならずキャンセルする羽目に。次に控えるキッチンのリフォームはなるべく先延ばしにしようと思います」



スタジオのメンバーは「分かるわー。水まわりはとくに専門的だから自分ではどうにもできなくて困る」と共感。ボーカルのクマガイタツロウは海外に住む妻について話した。エアコン修理の業者が予定時間になっても来なかったので電話をしたら「母の誕生日なのでいけません」と断られたそうで、衝撃のエピソードにスタジオ内がざわめいた。

乗り気じゃないだけに、イライラ！

【私のカフェオレ】

「紙コップに挽きたてのコーヒーが注がれるタイプの自動販売機で、カフェオレを購入しました。商品選択のボタンを押したのはいいのですが、ちょっと疲れていたこともありボーッとしながら待っていると、あることに気が付きました。なんと、その自販機は紙コップを自分でセットするタイプだったのです！ 私は必死に紙コップを入れようと試みましたが、すでにロックがかかっていて扉が開かず、出来立てのカフェオレはすべて受け皿へと流れていきました。自分のミスとはいえショックでした」

ベースのムサとギターのイクローが「それは切ないな〜」と寄り添うなか、クマガイは「受け皿のコーヒー飲めへんかな」とボソリ。すぐさまイクローに「飲めないよ！」とツッコまれていた。

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

【なぜにスルー？】



「少し前にSNSでバンド募集の投稿を見つけたので、『ボーカルを希望します』とコメントしました。すると相手からDMで『ぜひ一緒にやりましょう！』と返信が届きました。2月はメンバー募集、3月から練習というスケジュールだったのですが、そこからまったく連絡がありませんでした。『どうなったのかな？』と思い連絡してみたところ、スルーされてしまいました。腹が立ちますが今回は諦めます」



バンドマンの3人は「バンドを組む前に返信が途切れる人間だということが分かってよかったと思う」とフォロー。しかしながらクマガイは「そういえば、ムサとイクローは俺のメッセージに返信をしない！」と不満をぶちまけていた。

（左から）ワタナベフラワー・ベースのムサ、ボーカルのクマガイタツロウ

※ラジオ関西『Clip水曜日』3月4日放送回より