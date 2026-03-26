◆大阪杯１週前追い切り（２５日・栗東トレセン）

第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神）の１週前追い切りが２５日、東西トレセンで行われた。

昨年の日本ダービー馬クロワデュノールはポートデラメール（４歳２勝クラス）、アランカール（３歳オープン）の最後方から。体を大きく使い、伸びやかに駆け抜けた。直線では内から並び、追われると鋭く反応。６ハロン８２秒３―１１秒１で前者に半馬身差、後者に１馬身半差で先着した。

斉藤崇調教師は「動きは今日の段階では十分かな」と満足げ。「動き出しはもたつくところがありましたが、動いてからは大丈夫でした。道中もすごく雰囲気が良かった」とうなずいた。

昨秋は凱旋門賞に挑んだが、１４着に敗れた。帰国初戦のジャパンＣは４着。レコード、差し決着のなか好位追走で粘り、見せ場は十分だった。指揮官は「一番、あの中で苦しいレースをしちゃった」と悲観していない。

この日、全８戦で騎乗してきた北村友とのコンビ継続が正式決定。トレーナーは「この馬のレースができれば十分チャンスはある。むしろ、もう一回、一番強いところを見せなあかんな、と思っているので」と復権へ力を込めた。

（水納 愛美）