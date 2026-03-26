梅澤美波＆西垣匠＆加藤小夏『失恋カルタ』予告映像公開 それぞれの“切ない”恋模様 エンディング主題歌はZIPANG OPERAの書き下ろし楽曲【コメントあり】
梅澤美波（乃木坂46）＆西垣匠＆加藤小夏がトリプル主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』（31日スタート 毎週火曜 MBS：深0：59、TBS：深1：26）の第１話場面写真と予告映像が公開された。
【動画】それぞれの“切ない”恋模様を描いた『失恋カルタ』予告映像公開
この物語の主人公は、大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波（梅澤）・馬路光（西垣）・野田彩世（加藤）の3人。毎日あーだこーだ言いながら、それなりに暮らしているように見えるが、それぞれが“拗らせた恋愛の悩み”を抱えている。27歳、恋とか愛とか結婚とか。そろそろ深く考え始めた時、参列した結婚式で友人の美咲が式から逃げてしまったのをきっかけに、3人は、それぞれ抱える恋の問題に向き合い始めていく。「恋に全力投球」な千波、「恋人に壁を感じて悩む」光、「恋を冷めた目で見る」彩世。3人が恋を通じて、悩んで、もがきながらも成長していく共感度100％、等身大のオリジナルラブストーリーとなっている。
公開された予告編では、夏野千波、馬路光、野田彩世それぞれの恋の模様が切なく描かれる。時には喜び、時には悩みながら恋する3人。そして、そんな3人がこたつを囲む和やかな様子が描かれた。また、第1話の場面写真も公開された。
エンディング主題歌が、佐藤流司、福澤侑、spiの3人により結成された音楽パフォーマンスユニット・ZIPANG OPERAの書き下ろし楽曲「Rainy Heart」に決定した。
【コメント】
■佐藤流司
やはり俳優をしていて思いますが、テーマ曲や主題歌というものはその作品を象徴するものであり、演じている人間もそれに乗っかって気持ちよく芝居ができたりするものです。
この曲もそうであったらいいなと思います。
■福澤侑
ZIPANG OPERAとして初のドラマ主題歌を担当させていただけること本当に光栄です。
楽曲の制作過程で脚本も少しだけ先に読ませていただきましたが、ドラマのタイトル通りの失恋や恋愛の切なさの中にも温かみがあるとても素敵な作品だったので、楽曲制作にもたくさんインスピレーションをいただけました。そして、僕自身が大好きな「雨」がとっても似合うドラマなので、今から放送を観るのが楽しみです。
ぜひZIPANG OPERAの楽曲「Rainy Heart」とともに皆さんに楽しんでいただけたらうれしいです。
■spi
この作品のエンディングを担当させていただけたことを、とても光栄に思っています。物語を見届けたあと、ふと心に残る余韻のような楽曲になればという想いで歌いました。
登場人物たちの感情や選択、その先にある小さな希望にそっと寄り添えるような一曲になっていたらうれしいです。ドラマとともに、この楽曲も長く愛していただけたら幸いです。
【動画】それぞれの“切ない”恋模様を描いた『失恋カルタ』予告映像公開
この物語の主人公は、大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波（梅澤）・馬路光（西垣）・野田彩世（加藤）の3人。毎日あーだこーだ言いながら、それなりに暮らしているように見えるが、それぞれが“拗らせた恋愛の悩み”を抱えている。27歳、恋とか愛とか結婚とか。そろそろ深く考え始めた時、参列した結婚式で友人の美咲が式から逃げてしまったのをきっかけに、3人は、それぞれ抱える恋の問題に向き合い始めていく。「恋に全力投球」な千波、「恋人に壁を感じて悩む」光、「恋を冷めた目で見る」彩世。3人が恋を通じて、悩んで、もがきながらも成長していく共感度100％、等身大のオリジナルラブストーリーとなっている。
エンディング主題歌が、佐藤流司、福澤侑、spiの3人により結成された音楽パフォーマンスユニット・ZIPANG OPERAの書き下ろし楽曲「Rainy Heart」に決定した。
【コメント】
■佐藤流司
やはり俳優をしていて思いますが、テーマ曲や主題歌というものはその作品を象徴するものであり、演じている人間もそれに乗っかって気持ちよく芝居ができたりするものです。
この曲もそうであったらいいなと思います。
■福澤侑
ZIPANG OPERAとして初のドラマ主題歌を担当させていただけること本当に光栄です。
楽曲の制作過程で脚本も少しだけ先に読ませていただきましたが、ドラマのタイトル通りの失恋や恋愛の切なさの中にも温かみがあるとても素敵な作品だったので、楽曲制作にもたくさんインスピレーションをいただけました。そして、僕自身が大好きな「雨」がとっても似合うドラマなので、今から放送を観るのが楽しみです。
ぜひZIPANG OPERAの楽曲「Rainy Heart」とともに皆さんに楽しんでいただけたらうれしいです。
■spi
この作品のエンディングを担当させていただけたことを、とても光栄に思っています。物語を見届けたあと、ふと心に残る余韻のような楽曲になればという想いで歌いました。
登場人物たちの感情や選択、その先にある小さな希望にそっと寄り添えるような一曲になっていたらうれしいです。ドラマとともに、この楽曲も長く愛していただけたら幸いです。