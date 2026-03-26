グラビアアイドルの小島みゆ（32）が25日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なランジェリー姿を投稿した。

「公式限定グラビアサイト更新しました！ 登録して応援してください Instagramの小島みゆのプロフィールにリンク貼ってあるのでそこから登録してねハート」と報告。黒のランジェリーに黒いニーハイ網タイツ姿で脚線美をカメラに伸ばしたショットや、ヒップが透け透けのランジェリーバックショットなどをアップした。

さらに「みんないつも応援コメントありがとう 前髪はアリ派？ナシ派？」と問いかけた。

ファンやフォロワーからも「え？ウッソでしょ」「この世で1番美しい」「可愛すぎる」「セクシー可愛い」「最高の表情」「めちゃめちゃ魅力的」などのコメントが寄せられている。

小島は静岡・藤枝市出身。16年にクラウドファンディングで目標額に達し、DVD「はつみゆ」を初リリースしてグラビアデビュー。同年、格闘技イベントKrushの「Krushガールズ」に加入。17年には紺野栞、うさまりあとYouTubeグループ「あんらぶ気分」を結成。20年からの2年間は格闘技イベントK−1の「K−1ガールズ」として「ハイスペックな勝利の女神」のキャッチコピーで活動。現在は格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）でリポーターも務める。趣味は格闘技観戦、ゲームなど。特技は漫画や似顔絵などのイラスト。JFA東京都サッカー協会4級審判員免許、乗馬ライセンス5級の資格を持つ。身長161センチ。血液型A。