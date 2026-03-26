FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌が映画初主演、清水崇監督の学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』7月公開へ

FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌が映画初主演、清水崇監督の学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』7月公開へ