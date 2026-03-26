FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌が映画初主演、清水崇監督の学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』7月公開へ
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が、単独初主演を務める映画『だぁれかさんとアソぼ？』の公開が決定。ハリウッドでリメイクもされた『呪怨』シリーズなどの清水崇監督の新作で、鎮西はこれまでの明るいイメージを封印し、怪異に巻き込まれる難役に挑んだ。2月20日にクランクインし、4月上旬にクランクアップ、7月24日より全国公開される。
【動画】学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』特報映像
本作は、若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”が実行された事がきっかけで、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）が妹・菜々美（星乃あんな）とともに抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていく学園ホラー。脚本は本作で3度目のタッグとなる角田ルミと清水監督が担当した。
主演を務める鎮西は、昨年末の「第76回NHK紅白歌合戦」へ初出場するなど、いま最も勢いのあるアイドルグループ・FRUITS ZIPPERのメンバーで、個人としても「ViVi」専属モデルを務めるなど、多方面で活躍中。本作では、事件の起きた高校へ派遣される心理カウンセラー・平瀬小春役を演じる。ホラー作品も初めてだった鎮西は「身が引き締まる思いです。清水組ならではの映像の世界観は、自分で演じていながらモニターをちらっと見るだけでゾクッとしてしまいました」とコメントを寄せている。
小春の妹・菜々美役に、モデルや俳優として活躍する星乃あんな。菜々美を気にかける同級生・千葉丈太郎役に大西利空が名を連ねる。さらに、菜々美と共に呪いの遊びを実行する同級生・西野マキ役に向井怜衣、奥山衣緒理役に小國舞羽、黒滝だいあ役に室はんなら次世代の若手キャストが集結し、不穏な物語にリアリティを与える。
この度解禁された映像は、静まり返った校舎で「学校の階段 その13段目 カセットテープに名前を吹き込むと――」という、不穏な噂をなぞるコピーとともに始まる。暗い部屋でカセットレコーダーを手にする菜々美に迫る人影や、心理カウンセラー・平瀬小春（鎮西）が生徒たちと向き合う姿が映し出され、物語の不穏な幕開けを予感させる。「絶対に、絶対にやってはいけない」という警告が繰り返される中、砕け散るカセットテープや恐怖に歪む生徒たちの表情が次々と切り取られ、禁じられた遊びがもたらす恐怖の連鎖を予感させる内容となっている。
同時公開されたポスタービジュアルには、青白い光に照らされた学校の階段と、13段目に佇む正体不明の少女の姿が描かれ、見る者の想像力をかき立てる仕上がり。Jホラーの巨匠が放つ新たな恐怖に、早くも注目が集まりそうだ。
■クランクイン時のコメント
▼鎮西寿々歌
クランクインを迎え、「いよいよ始まったんだな」と身が引き締まる思いです。映画単独初主演、しかもそれがホラー映画という挑戦に不安もありましたが、清水組ならではの映像の世界観は、自分で演じていながらモニターをちらっと見るだけでゾクッとしてしまいました。完成したら一体どれだけ怖くなるんだろうと、今からゾクゾクが止まりません！
清水監督はとてもお優しく、シーンごとに丁寧なアドバイスをくださるので、一歩ずつ一緒に作り上げている実感を噛み締めています。現場はとてもハッピーなオーラに包まれていますが、カチンコが鳴った瞬間にガラッと空気が変わるメリハリが、凄くいい現場だなと感じています。
特にホラーシーンに入った時は、暗闇のリアルな怖さに一気に「怖いスイッチ」が入りました。各分野のスペシャリストの皆さんがかける“魔法”で、シーンがどんどん恐ろしく塗り替えられていく光景は圧巻です。
公開までチームの皆さんと「宇宙一怖い作品」を届けるために全力で駆け抜けます。皆さん、ぜひゾクゾクする準備をして待っていてください！
▼星乃あんなさん
ホラー作品でしか味わえない非日常的な感覚や、今まで感じたことのない新しい感情に出会えるこれからの撮影に、すごくワクワクしています！ 以前、清水監督の作品を拝見したのですが、映画館で観るのはとても怖かったです（笑）。今回ご縁があって清水組に初めて参加できることが本当に嬉しくてたまりません。
学校でのホラーシーンやアクションなど、かなりびっくりするようなショッキングなシーンがたくさんあります。現場の雰囲気を感じながら、緊張感のある怖さや、じわじわと来る怖さを私自身も楽しみながら演じていきたいです。観てくださる方に「面白かった、怖かった」と思っていただけるよう、共演者の皆さんと一緒に全力で作り上げていきます。映画館でしか味わえない恐怖感やドキドキ感、ゾワゾワ感をたくさん体験できると思うので、ぜひ映画館で何度も観てください！待ってます！
▼大西利空
クランクインを迎えたばかりですが、今はまだ日常シーンの撮影が中心なので、純粋に楽しくやっています！これからホラー作品らしい怖いシーンを一体どうやって撮っていくのか、今からすごく楽しみです。
今回清水組には初参加ですが、清水監督は近い距離で動きや言葉に細かく指示をくださるので、とても演じやすいです。怖く見せるための工夫など、ホラーならではの演出は初めての経験ばかりで、毎日が新鮮で面白く感じています！観てくださる皆さんにしっかり怖がってもらえるよう、最後まで真相を引っ張る演技を頑張ります！
学生の皆さんにも親しみやすい学園ホラーなので、ぜひ友達や家族と一緒に見て、思いっきり怖がって楽しんでください！
▼向井怜衣
クランクインを迎えたばかりですが、このような映画作品に携われることが本当に楽しくて仕方がありません！本読みの時点から「この空間にずっといたいな」と思うほどで、まだ始まったばかりなのに「終わってほしくない！」と思ってしまうくらい最高に楽しく学ばせていただいている現場です。
初めてのホラー映画で清水組ということで、心霊現象が起きたり、怖い雰囲気なのかなとドキドキしていました。でも実際そのような雰囲気は全くなく、「本当にホラー映画なのかな？」と疑うほど居心地が良い空間に感じます。私が演じるのは、リーダーシップがあって周りを引っ張る、少しギャルっぽくて明るい女の子です。実際の現場でも皆を明るくできるような存在でありたいですし、メリハリをつけて良い作品にしていきたいです。現場は毎日楽しいですが、本編には「えっ？」とびっくりするような怖いシーンがたくさん詰まっています！この夏、ぜひお友達と一緒にヒヤッと怖がって楽しんでください！
▼小國舞羽
クランクインを迎え、新しい挑戦へのワクワクと「足を引っ張らないかな」という不安や緊張が入り混じった不思議な気持ちです！でも、実際の現場はとても穏やかで明るく、リラックスできる雰囲気でした。
初めてのホラー作品で清水組への参加ですが、皆さんが優しくてすぐに笑顔を向けてくださるので、「これ、本当にホラー映画ですか？」と聞いてしまうほどです！監督に不安な演技を相談した際も的確な指示をくださり、緊張しすぎずに自分のやりたいことができる環境がすごくやりやすいです。
これからの撮影では、自分の役の展開を観客の方にどう捉えていただけるかをしっかり考え、映像に落とし込めるように全力で頑張ります！メインキャストとしては初めての映画出演なので、皆様に自分の新しい一面をお見せしたいです。ストーリーだけでなく、「人物もすごく良かった！」「演技が上手だった！」と言っていただけるような作品にできるよう頑張ります！
▼室はんな
今日、クランクインを迎えることができて、大変うれしく思っています。今は初めてのホラー作品への挑戦に「頑張るぞ！」という気持ちで胸がいっぱいです。これまでの清水監督の作品を拝見してきて、まだ撮影は始まったばかりですが、映像で見ていた世界が「現場ではこういう風に撮影されているんだ」と実際に見ることができて、とてもうれしいです。
撮影では、高校生役を演じられることも楽しみなので、チームの皆さんと楽しく撮影を進めていけたらと思っています。台本を読ませていただいた時からすでにドキドキしていたので、絶対に面白い映画になると思っています。お友達同士やご家族など、たくさんの方に観ていただけたらうれしいです。ぜひ映画館でご覧ください。
▼清水崇監督
言葉や文字、音に宿った“言霊”ってやつは厄介です......救いもあれば、呪いにもなり得ます。あなたの、遊びのつもりの一言が誰かの人生を狂わせ、壊したりもします。蔑み、妬み、嫉み、悪口、罵倒......不幸を願うネガティブな言葉や文字が昔より露わになったSNS時代―――姿の見えない“だぁれかさん”はすぐ横にいるかもしれないし、あなたかもしれない。僕らは戯れの感情と言葉を制し、前向きに慈しみ合っていけるでしょうか？
【動画】学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』特報映像
本作は、若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”が実行された事がきっかけで、心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）が妹・菜々美（星乃あんな）とともに抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていく学園ホラー。脚本は本作で3度目のタッグとなる角田ルミと清水監督が担当した。
小春の妹・菜々美役に、モデルや俳優として活躍する星乃あんな。菜々美を気にかける同級生・千葉丈太郎役に大西利空が名を連ねる。さらに、菜々美と共に呪いの遊びを実行する同級生・西野マキ役に向井怜衣、奥山衣緒理役に小國舞羽、黒滝だいあ役に室はんなら次世代の若手キャストが集結し、不穏な物語にリアリティを与える。
この度解禁された映像は、静まり返った校舎で「学校の階段 その13段目 カセットテープに名前を吹き込むと――」という、不穏な噂をなぞるコピーとともに始まる。暗い部屋でカセットレコーダーを手にする菜々美に迫る人影や、心理カウンセラー・平瀬小春（鎮西）が生徒たちと向き合う姿が映し出され、物語の不穏な幕開けを予感させる。「絶対に、絶対にやってはいけない」という警告が繰り返される中、砕け散るカセットテープや恐怖に歪む生徒たちの表情が次々と切り取られ、禁じられた遊びがもたらす恐怖の連鎖を予感させる内容となっている。
同時公開されたポスタービジュアルには、青白い光に照らされた学校の階段と、13段目に佇む正体不明の少女の姿が描かれ、見る者の想像力をかき立てる仕上がり。Jホラーの巨匠が放つ新たな恐怖に、早くも注目が集まりそうだ。
■クランクイン時のコメント
▼鎮西寿々歌
クランクインを迎え、「いよいよ始まったんだな」と身が引き締まる思いです。映画単独初主演、しかもそれがホラー映画という挑戦に不安もありましたが、清水組ならではの映像の世界観は、自分で演じていながらモニターをちらっと見るだけでゾクッとしてしまいました。完成したら一体どれだけ怖くなるんだろうと、今からゾクゾクが止まりません！
清水監督はとてもお優しく、シーンごとに丁寧なアドバイスをくださるので、一歩ずつ一緒に作り上げている実感を噛み締めています。現場はとてもハッピーなオーラに包まれていますが、カチンコが鳴った瞬間にガラッと空気が変わるメリハリが、凄くいい現場だなと感じています。
特にホラーシーンに入った時は、暗闇のリアルな怖さに一気に「怖いスイッチ」が入りました。各分野のスペシャリストの皆さんがかける“魔法”で、シーンがどんどん恐ろしく塗り替えられていく光景は圧巻です。
公開までチームの皆さんと「宇宙一怖い作品」を届けるために全力で駆け抜けます。皆さん、ぜひゾクゾクする準備をして待っていてください！
▼星乃あんなさん
ホラー作品でしか味わえない非日常的な感覚や、今まで感じたことのない新しい感情に出会えるこれからの撮影に、すごくワクワクしています！ 以前、清水監督の作品を拝見したのですが、映画館で観るのはとても怖かったです（笑）。今回ご縁があって清水組に初めて参加できることが本当に嬉しくてたまりません。
学校でのホラーシーンやアクションなど、かなりびっくりするようなショッキングなシーンがたくさんあります。現場の雰囲気を感じながら、緊張感のある怖さや、じわじわと来る怖さを私自身も楽しみながら演じていきたいです。観てくださる方に「面白かった、怖かった」と思っていただけるよう、共演者の皆さんと一緒に全力で作り上げていきます。映画館でしか味わえない恐怖感やドキドキ感、ゾワゾワ感をたくさん体験できると思うので、ぜひ映画館で何度も観てください！待ってます！
▼大西利空
クランクインを迎えたばかりですが、今はまだ日常シーンの撮影が中心なので、純粋に楽しくやっています！これからホラー作品らしい怖いシーンを一体どうやって撮っていくのか、今からすごく楽しみです。
今回清水組には初参加ですが、清水監督は近い距離で動きや言葉に細かく指示をくださるので、とても演じやすいです。怖く見せるための工夫など、ホラーならではの演出は初めての経験ばかりで、毎日が新鮮で面白く感じています！観てくださる皆さんにしっかり怖がってもらえるよう、最後まで真相を引っ張る演技を頑張ります！
学生の皆さんにも親しみやすい学園ホラーなので、ぜひ友達や家族と一緒に見て、思いっきり怖がって楽しんでください！
▼向井怜衣
クランクインを迎えたばかりですが、このような映画作品に携われることが本当に楽しくて仕方がありません！本読みの時点から「この空間にずっといたいな」と思うほどで、まだ始まったばかりなのに「終わってほしくない！」と思ってしまうくらい最高に楽しく学ばせていただいている現場です。
初めてのホラー映画で清水組ということで、心霊現象が起きたり、怖い雰囲気なのかなとドキドキしていました。でも実際そのような雰囲気は全くなく、「本当にホラー映画なのかな？」と疑うほど居心地が良い空間に感じます。私が演じるのは、リーダーシップがあって周りを引っ張る、少しギャルっぽくて明るい女の子です。実際の現場でも皆を明るくできるような存在でありたいですし、メリハリをつけて良い作品にしていきたいです。現場は毎日楽しいですが、本編には「えっ？」とびっくりするような怖いシーンがたくさん詰まっています！この夏、ぜひお友達と一緒にヒヤッと怖がって楽しんでください！
▼小國舞羽
クランクインを迎え、新しい挑戦へのワクワクと「足を引っ張らないかな」という不安や緊張が入り混じった不思議な気持ちです！でも、実際の現場はとても穏やかで明るく、リラックスできる雰囲気でした。
初めてのホラー作品で清水組への参加ですが、皆さんが優しくてすぐに笑顔を向けてくださるので、「これ、本当にホラー映画ですか？」と聞いてしまうほどです！監督に不安な演技を相談した際も的確な指示をくださり、緊張しすぎずに自分のやりたいことができる環境がすごくやりやすいです。
これからの撮影では、自分の役の展開を観客の方にどう捉えていただけるかをしっかり考え、映像に落とし込めるように全力で頑張ります！メインキャストとしては初めての映画出演なので、皆様に自分の新しい一面をお見せしたいです。ストーリーだけでなく、「人物もすごく良かった！」「演技が上手だった！」と言っていただけるような作品にできるよう頑張ります！
▼室はんな
今日、クランクインを迎えることができて、大変うれしく思っています。今は初めてのホラー作品への挑戦に「頑張るぞ！」という気持ちで胸がいっぱいです。これまでの清水監督の作品を拝見してきて、まだ撮影は始まったばかりですが、映像で見ていた世界が「現場ではこういう風に撮影されているんだ」と実際に見ることができて、とてもうれしいです。
撮影では、高校生役を演じられることも楽しみなので、チームの皆さんと楽しく撮影を進めていけたらと思っています。台本を読ませていただいた時からすでにドキドキしていたので、絶対に面白い映画になると思っています。お友達同士やご家族など、たくさんの方に観ていただけたらうれしいです。ぜひ映画館でご覧ください。
▼清水崇監督
言葉や文字、音に宿った“言霊”ってやつは厄介です......救いもあれば、呪いにもなり得ます。あなたの、遊びのつもりの一言が誰かの人生を狂わせ、壊したりもします。蔑み、妬み、嫉み、悪口、罵倒......不幸を願うネガティブな言葉や文字が昔より露わになったSNS時代―――姿の見えない“だぁれかさん”はすぐ横にいるかもしれないし、あなたかもしれない。僕らは戯れの感情と言葉を制し、前向きに慈しみ合っていけるでしょうか？