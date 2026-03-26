父親が息子を叱ったその瞬間、なぜか大型犬がしょんぼりとした様子を見せることに。その勘違いからの行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。

投稿は記事執筆時点で9万再生を突破し、「可愛すぎ♡」「ちゃんと聞いてる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：父親が息子を叱った結果→大型犬が『自分が怒られている』と勘違いして…怖がって見せた『尊すぎる行動』】

叱る声に固まるらいくん

TikTokアカウント「rairin0305」に投稿されたのは、サモエドのらいくんとポメチワのりんちゃんの日常の一コマ。この日、パパさんが息子さんを叱っていた場面で、らいくんが思わぬ反応を見せたといいます。

壁際に座ったらいくんは、耳を後ろに倒しながらじっと前を見つめていたそう。困ったような表情で動かずにいる様子は、まるでその場の空気に緊張しているかのような雰囲気だったとか。目で何かを訴えている表情がなんとも可愛らしいです。

不安げなまなざし

その後もらいくんは姿勢を変えず、上目遣いで様子をうかがうような仕草を見せていたそう。ママさんの方を見上げる視線や固まった表情からは、不安げな気持ちがひしひしと伝わってくるようです。

やがて、らいくんはゆっくりと立ち上がり、そっと歩き出したといいます。そしてママさんの足元へ寄り添うように移動。体を寄せるようなその動きは、安心できる場所を求めているかのようにも感じられます。

足元で見せた切ない表情

足元に身を寄せたらいくんは、視線を落としながらどこか申し訳なさそうにも見える表情を浮かべていたそう。怒られているわけではないにもかかわらず、落ち込んでいるかのようにも見えるその姿が、強く印象に残ります。

その後、ゆっくりと顔を上げながら、「まだ怒っているのだろうか」と気にしているかのような仕草も見せていたというらいくん。さらに「とりあえず離れておこう」とでも言いたげに身を寄せ続ける様子は、まるで自分が怒られていると勘違いしているかのよう。その尊すぎる行動に、思わず胸がきゅっとなるのでした。

投稿には「なんて可愛いお目目をしてるんだい」「お耳ピクピクちゃんと聞いてますね」「顔ｗ可愛い過ぎる」「うちの子もそうでした。なんか声が低いと怖いらしいのです」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「rairin0305」では、らいくんとりんちゃんの穏やかな日常が紹介されています。個性あふれる可愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「rairin0305」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。