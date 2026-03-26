角田裕毅の道は開けるか 英メディアが報じたF1復帰への“逆襲プラン”「オコンは最も危うい」
角田の今後について英メディアが見解を述べた(C)Getty Images
今シーズン、F1レギュラーシートの座から離れている角田裕毅は、レッドブルグループのリザーブ兼テストドライバーとして第3戦日本GPを迎えた。母国での各種イベントへ参加している様子なども報じられる中、一方では現在も、近い将来における正規ドライバー復帰への可能性も囁かれているようだ。
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英メディア『F1OVERSTEER』が現地時間3月24日、「ユウキ・ツノダ、2027年F1復帰へ“逆襲プラン”に現実味」と銘打ったトピックを配信。角田の来季以降における新天地候補として、これまでも移籍の噂が流れたハース、アルピーヌを挙げている。
ハースについて同メディアは、加入2年目のエステバン・オコンが今後、角田と入れ替わる可能性があると予想。昨季、オコンが38ポイント（15位）に終わり期待を下回るパフォーマンスだったと振り返りながら、「その不振は今季序盤も続いている。経験で劣るオリバー・ベアマンに、これまでのすべてのセッションで敗れている状況だ」などと指摘。
また、「オコンは前回の中国GPでフランコ・コラピントとの接触により10秒のペナルティを受け、14位でフィニッシュした一方、ベアマンは5位に入るなど活躍した」と強調。続けて、「フランス人ドライバーが状況を好転させる時間はまだ残されているが、彼がグリッド上で最も危ういドライバーの一人であることは明らかだ」と訴える。
同メディアは、チームを率いる小松礼雄代表を「同じ日本人であるツノダを高く評価していることで知られている」と評しており、その上で、「ツノダの陣営はこの状況（オコンの不振）を絶好のチャンスととらえている可能性がある」と見通している。
もう一つの候補に挙げるアルピーヌに関しても、フランコ・コラピントの立ち位置を理由として、角田の「有力な選択肢」に位置付ける。とはいえ、今季第2戦の中国GPでは10位に入りキャリア初入賞を果たしたことで、「このパフォーマンスをシーズン通して維持できれば、ツノダや他の候補が入り込む余地はなくなるだろう」と同メディアは論じており、「逆に結果が続かなければ、アルピーヌが過去に示していたツノダへの関心が再燃することが考えられる。ただし、新たにリザーブドライバーとして契約したアレックス・ダンが優先される場合もあり、状況は流動的だ」などと、持論を並べている。
現在は厳しい立場ではあるものの、シートを巡る不確定要素は少なくない。角田にとってはF1復帰へ向け、さまざまな可能性をどれだけ実際のチャンスに繋げられるかが、重要となっていくはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]