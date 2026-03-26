AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIを使って「人の悩み」を見抜く方法

AIを仕事の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。新しいアイデアを考えたり、問題解決をしたりといった、「頭を使う作業」にもAIは活用できます。

ただし、適当な聞き方をしても、質の良い回答は得られません。ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどなのです。

たとえば、ユーザーや顧客の課題を探ることにも、AIは活用できます。それが、『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている技法「主な困りごと」です。

こちらが、そのプロンプトです。

＜技法「主な困りごと」の指示文（プロンプト）＞ 〈人や属性を記入〉が困っていることをあげてください。

――『AIを使って考えるための全技術』（522ページ）より

客観的かつ手軽に「悩み」を言語化する

「ユーザーの悩みを捉えたいのに、本音が見えない」

そんな経験、ありませんか。

人は建前で答えたり、そもそも自分の悩みに気づいていなかったりするため、表面的な情報だけでは本当のニーズにたどり着けません。

とはいえ、自力で「本当の悩み」を見抜くのは難しいもの。ペルソナ設計や観察調査などの手法もありますが、時間もコストもかかり、気軽に実践できるものではありません。

そこで使えるのが、それをAIで実践する技法「主な困りごと」です。

「この属性の人たちが抱えている主な困りごとを挙げてください」と依頼し、ユーザーの悩みを整理してもらいます。

この聞き方の優れた点は3つ。

第一に、表に出ていない潜在的な悩みまで拾えること。

第二に、短時間で多様なニーズを把握できること。

第三に、アイデア検討の出発点となる「リアルな課題」を得られること。

新しい商品やサービスの開発や既製品の改良などで、具体的なアイデアを考え始める前に、「こんな人たちの役に立ちたい」「こんな人たちに使ってもらいたい」という対象が見えているなら、この技法はおすすめです

「新人教育係」の困りごとを分析してみよう

仕事でもプライベートでも、人生において「うまくいかない。でも、何がいけないのかもわからない」みたいなこと、ありますよね。そんなときにも、この技法は使えます。

なぜなら広い社会において、あなたもまた「ユーザー」の1人であるから。「あなた」というユーザーの困りごとを、AIに聞いてみましょう。

「自分の困りごとなんて、自分が一番わかっている」と思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか？

たとえばあなたが、新入社員の教育に漠然と悩んでいるとしたら。

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＜AIへの質問＞

〈新人の教育係（OJTトレーナー）〉が困っていることをあげてください。

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あなたが困っているということは、他の人も過去に困っていたということ。先人たちが苦労してきた取り組みやその成果などのデータを、AIは持っているはずです。自分も見落としている事実や、言葉になっていないモヤモヤを言語化してくれるかもしれません。



＜AIの回答＞ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＜AIの回答＞ 新人の教育係（OJTトレーナー）が直面する可能性のある困難には、次のようなものがあります。 ・時間管理の難しさ：新人を教育しながら、自分の仕事もこなす必要があるため、時間管理が難しいことがあります。新人の学習ペースや必要なサポートの量が予測しにくいことから、自身の業務に支障をきたすこともあります。 ・教育内容の選定：新人に何を、どのような順序で教えるべきかを決定することは困難です。すべての基礎から応用までを網羅的に教える必要がある一方で、必要以上に情報を与えて圧倒させてしまうリスクもあります。 ・コミュニケーションの課題：新人の理解度や前提知識の違いにより、適切なコミュニケーションを取ることが難しい場合があります。とくに、技術用語や業界用語に対する理解度の差が大きい場合、説明が難しくなります。 ・個々の学習スタイルの違い：人によって学習スタイルが異なるため、一律の教育方法では効果的に知識やスキルを伝えることができない可能性があります。個々に合わせた教育計画を立てる必要がありますが、それには多大な時間と労力が必要です。 ・モチベーションの維持：新人のやる気を持続させることは、教育係にとって大きな課題です。学習の進捗が遅い場合や、新人が仕事に対して不安を感じている場合、そのモチベーションを支え、高めることが求められます。 ・評価とフィードバック：新人のパフォーマンスを正確に評価し、建設的なフィードバックを提供することは、成長を促す上で非常に重要です。しかし、批判的になりすぎたり、逆に甘すぎたりすることで、新人の成長に悪影響を与えてしまうリスクがあります。 ・自身のスキルアップ：教育係自身も常に最新の知識やスキルを更新し続ける必要があります。新人に対して有益な指導を行うためには、自身の専門知識を常にアップデートし続けることが求められます。 これらの課題に対処するためには、計画的な教育プログラムの設計、時間管理スキルの向上、コミュニケーション能力の強化、個々のニーズに合わせた指導法の採用、定期的なフィードバックの提供、そして自己啓発への投資が重要になります。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「たしかに、それもあるかも」と頷けるものがあれば、聞いただけの価値があります。

実際に自分が指導している相手を前提とした答えは返ってきませんが、知らなかったことや手がかりを教えてもらえます。

自分の困りごとがどこにあるかが言語化されれば、解決のためのアイデアも出しやすくなるはずです。

誰かの課題を解決したいと思ったとき、ぜひ一度技法「主な困りごと」を活用してみてください。