プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、宮本和知氏は巨人が岡本の穴を埋めるには新戦力の台頭が不可欠と指摘。パは西武の本気度に注目した。

【セ・リーグ】

投打ともに戦力的に充実しているのはやはり阪神。大黒柱の岡本が抜けた巨人は新たな選手が出てくるのかがカギ。浦田、松本らで足を使う攻撃ができれば。新主将・筒香を中心にまとまるだろうＤｅＮＡは勢いがついたら止まらない。テラス席ができて野球が変わる可能性もある中日は投手陣がいい。広島、ヤクルトも侮れないけど、先に挙げた４チームがＡクラスを争うのではないか。

【パ・リーグ】

日本ハムは最大のライバル・ソフトバンクから移籍した有原の存在が大きい。５年目で集大成となる新庄監督の悲願達成が見たいね。ソフトバンクは柳田がどこまでやれるのか。西武は今井が抜けたけど、ＦＡで野手を２人獲るなど本気度を買いたい。不気味なのは経験豊富な選手が多いオリックス。マエケンの入った楽天も強くなっている。ロッテはサブロー新監督の采配に注目したい。