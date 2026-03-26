落語家春風亭昇太（66）が25日、24年に復学した東海大を卒業した。この日、神奈川県平塚市にある東海大湘南キャンパスで、学位授与式に出席した。

東海大4年時に、春風亭柳昇さんに弟子入りしたため中退したが、24年10月に人文学部人文学科に復学した。21年に同科の客員教授を委嘱されたことで、復学制度を知ったという。

特別賞も受賞し、司会を務める日本テレビ系「笑点」にちなんで、特注の座布団10枚を記念品として受け取った。昇太は「卒業まで48年かかりました。4年間で卒業する皆さんの方がすごい」と照れ「卒業生の皆さんに座布団10枚！」と言葉を送った。

終了後「やっぱりうれしいものですね」と卒業の感慨を語り、座布団については「ケースに入れておきたいくらいです」と大喜びした。学位記（卒業証書）を手に「（高座で）チラ見せします。きちんと時間を計って見せます」と、静岡県伊東市前市長の卒業証書騒動をからめて笑わせた。

4月からは再び客員教授を務める。昇太は「まだまだ勉強したい。若いころより理解力が上がっている。勉強は年を取った方がおもしろい」と意欲的だった。【小林千穂】