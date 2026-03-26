「ライブハウス」or「クラブ」どっちが【和製英語】？わからなかったらチェックして！
和製英語とは、英単語の意味やニュアンスを日本人が解釈して、英語のように作り上げた言葉のこと。英語ではないため、もちろん英語ネイティブには通じません......。このクイズで、和製英語と本物の英語を見わけられるか挑戦してみましょう！
どっちが和製英語？
「ライブハウス」と「クラブ」、どちらが和製英語でしょうか？
英語の意味を考えるとわかるかもしれません。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ライブハウス」でした！
「ライブハウス」は、英語で「ライブミュージッククラブ（a live music club）」といいます。
単に「クラブ（club）」と言っても、音楽を聞いたりダンスを楽しんだりする場所という意味は伝わりますが、音楽の種類などを加えると、よりわかりやすくなります。
たとえば、「ロッククラブ（Rock club）」や「ジャズクラブ（jazz club）」のようにいいますよ。
あなたはわかりましたか？
このクイズを通して、身近な和製英語を楽しく学んでいきましょう！
ライター Ray WEB編集部