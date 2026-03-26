ペンギンベーカリー春限定♡抹茶＆野菜＆たけのこ新作パン登場

北海道発の人気ベーカリーペンギンベーカリーから、春の訪れを感じる季節限定パンが登場♡やわらかな緑が広がるこの時期にぴったりな、旬の素材を活かした新作がラインナップされています。食感や味わいにこだわった今だけの特別なパンで、心も体も満たされるひとときを過ごしてみませんか♪

春の味覚を楽しむ新作パン

春ならではの素材を取り入れた、見た目も味わいも魅力的な新作パンが登場。季節の移ろいを感じながら楽しめるラインナップは、どれも今しか味わえない特別な一品です。

抹茶ダマンドロール



価格：350円

抹茶ダマンドと小豆をデニッシュ生地で巻き込んだ一品。表面はカリッと香ばしく、中はしっとりとした食感が特徴です。

抹茶風味のダマンド生地のザクっとした食感と、北海道産小麦のデニッシュのバランスが絶妙で、断面の美しさにも心がときめきます。

フレッシュ野菜のトルティーヤ（2個入）



価格：480円

キャベツやレタス、蒸し鶏をたっぷり包み、ごまドレッシングとキャロットラペの酸味でさっぱりとした味わいに仕上げた一品。ワンハンドで食べやすく、野菜不足が気になる方にもおすすめです。

たけのこピロシキ



価格：320円

シャキシャキ食感のたけのこが楽しめる春らしいピロシキ。玉ねぎや春雨、豚肉とともに旨味が広がり、ほんのりピリ辛な味わいがクセになります。

北海道産小麦「ゆめちから」を使った生地は、外はカリッと中はもちもち♪

チーズガーデン×西尾の抹茶香る♡春限定チーズケーキ＆クッキーでご褒美時間

食感と味わいのこだわり

今回の新作は、素材の風味だけでなく“食感”にも注目。抹茶ダマンドロールのザクっと感や、ピロシキのもちもち感、トルティーヤの軽やかな食べやすさなど、それぞれ異なる魅力が詰まっています。

毎日の食事やちょっとしたご褒美タイムにもぴったりです。

販売店舗：ペンギンベーカリー全店（2026年4月1日以降オープンの新店舗は除く）

販売期間：2026年4月1日（水）～5月31日（日）

今だけの春限定を楽しんで

季節の変わり目にぴったりな、彩り豊かなパンが揃った今回のラインナップ。毎日の食卓に春のエッセンスを取り入れることで、気分まで明るくしてくれそうです♡

数量限定のため、気になる方はぜひお早めにチェックしてみてください。今しか出会えない味わいを楽しみながら、春のひとときを満喫してみてはいかがでしょうか♪