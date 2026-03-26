藤井由依アナ、『おはスタ』を卒業 SNS涙「たくさんありがとうございました!!」
テレビ東京で放送中の『おはスタ』（毎週月〜金 前7：05）の公式Xが25日更新され、同局の藤井由依アナウンサーが卒業することを伝えた。
【写真】SNSは涙…『おはスタ』を卒業する藤井由依アナ
投稿では「今日の放送でも発表がありましたが、、、ゆいちゃまが #おはスタ を卒業することになりました」と報告。「2年間一緒に番組を盛り上げてくれて本当にありがとう！」と感謝を伝えた。
続けて「卒業しても、これからも おはスタファミリーとしてよろしくお願いします！」と藤井アナに呼びかけていた。写真では木村昴らが花束を持った藤井アナを囲んだショットを公開した。
この投稿には涙の顔文字のほか「いつも、あふれる笑顔で、明るく元気なゆいちゃまに、私もたくさん元気をもらってました！たくさんありがとうございました!!」などのコメントが寄せられている。
【写真】SNSは涙…『おはスタ』を卒業する藤井由依アナ
投稿では「今日の放送でも発表がありましたが、、、ゆいちゃまが #おはスタ を卒業することになりました」と報告。「2年間一緒に番組を盛り上げてくれて本当にありがとう！」と感謝を伝えた。
続けて「卒業しても、これからも おはスタファミリーとしてよろしくお願いします！」と藤井アナに呼びかけていた。写真では木村昴らが花束を持った藤井アナを囲んだショットを公開した。
この投稿には涙の顔文字のほか「いつも、あふれる笑顔で、明るく元気なゆいちゃまに、私もたくさん元気をもらってました！たくさんありがとうございました!!」などのコメントが寄せられている。